Logitech K400 Plus: Bežično upravljanje TV-om iz fotelje

Ugođaj ispred televizora nije isti ukoliko ne možete da izdate komande brzo i lako. Bez obzira što moderni pametni televizori nude mnoštvo opcija i mogućnosti, kao i napredne opcije daljinske komande, i dalje to nije podjednako efikasno kao kada se koristi specijalizovan hardver, poput bežičnih periferija.

Iz fotelje ili sa troseda

Ide Evropsko prvenstvo u fudbalu, a za njim i mnoštvo drugih sportskih takmičenja. Uvereni smo da će s povratkom života u normalu i početkom emitovanja mnogobrojnih zanimljivih dešavanja preko televizije oživeti društvene aktivnosti vezane za dnevnu sobu. Istina, možda smo do sada više vremena provodili uz televizor, ali će sada to vreme biti kvalitetnije – s društvom, uz zabavno-sportski program, grickalice i piće. Da se taj kvalitet podigne na viši nivo, odlično rešenje je bežična tastatura s ugrađenim tačpedom: Logitech K400 Plus.

Ova tastatura je odlično rešenje zato što u jednom uređaju objedinjuje sve potrebne periferne funkcije. Drugim rečima, imate standardnu tastaturu na raspolaganju, a s desne strane, na mestu gde bi se inače našla numerička tastatura, nalazi se veliki i prostran tačped. Njegova dijagonala iznosi 3,5 inča, i ovo je idealna 2-u-1 periferija za kontrolu računara ili televizora.

Pretpostavimo da želite da pretražite nešto na YouTube-u. Svakako ćete biti precizniji s tačpedom nego daljincem, a unos i najmanjeg pojma za pretragu je neuporedivo udobniji preko tastature umesto preko “nabadanja” slova daljincem u meniju koji se ispisuje na televizoru. Logitech K400 Plus je sjajan izbor i za kontrolu multimedijalnog PC računara kojim eventualno puštate sadržaje u dnevnoj sobi (ili bilo gde drugde), pošto faktički eliminiše potrebu za mišem i sva ograničenja koja ga prate ukoliko želite da se malo udaljite od ekrana, bio to televizor ili monitor.

Karakteristike

Kompaktna i kvalitetna tastatura je izrađena od plastike, a izbor materijala je diktirao i uslov da uređaj treba da ostane relativno lagan, pa tako masa tastature iznosi svega 390 grama. Opremljena je tihim tasterima i pomenutim tačpedom od 3,5”. No, to nije sve – prisutni su i multimedijalni tasteri, kao i razne prečice za Windows i Android sisteme, što čini K400 Plus dobrim izborom i za kontrolu nekog od brojnih Android TV Box-eva, koji su danas veoma popularni.

Membranske tastere, osim što su prilično tihi, istovremeno krasi i izdržljivost, te su deklarisani na 5 miliona klikova. Komunikacija se obavlja putem malog USB Nano prijemnika, odnosno 2,4 GHz WiFi konekcije koja garantuje domet od 10 metara. Napajanje dolazi putem dve alkalne AA baterije, dok je deklarisana autonomija čak 18 meseci.

“Kauč tastatura”

Logitech K400 Plus je upravo to što proizvođač ističe, odnosno “kauč tastatura”. Njen domaći teren jeste krilo vlasnika koji se odmara u fotelji ili krevetu i koristi je u kombinaciji sa pametnim televizorom, PC ili HTPC računarom, ili bilo kojim uređajem koji podržava ovu vrstu ulaznog uređaja.

Reč je o odličnom uređaju s povoljnom cenom koji će vam olakšati život, posebno zbog veoma praktičnog tačpeda. Ukoliko ste u potrazi za pristupačnom periferijom koja će vam omogućiti kontrolu pametnih naprava iz udobnosti fotelje, ovo je odlično rešenje. Posebno ukoliko imamo u vidu cenu, što nas dovodi do finala priče…

Akcijska ponuda

Iako Logitech K400 Plus postoji već neko vreme na tržištu, sada je njegova cena zaista izuzetno povoljna i svako kome gore pomenuti vidovi upotrebe znače nema razloga da okleva s nabavkom. Naime, ova tastatura je u akcijskoj ponudi Gigatrona, gde će do 20.6. njena cena iznositi 3.999 dinara. Ukoliko želite da obezbedite sebi udobno i efikasno korišćenje, što u praksi znači opuštenu uživanciju ispred televizora ili monitora bez potrebe da stalno ustajete ili da “po tri dana” unosite komande daljincem, toplo preporučujemo ovaj Logitech-ov proizvod.

