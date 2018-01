Samsung predstavio najveći televizor na svetu na CES 2018

Samsung je u Las Vegasu na CES 2018 predstavio ogroman 4K TV pod nazivom The Wall, i takođe kompanija tvrdi da je ovo prvi “modularni TV na svetu”. TV ima 146 inča i koristi MicroLED tehnologiju kako bi prikazivao sliku, i deli mnoge pogodnosti sa OLED ekranima. Svaki mikroskopski LED piksel emituje sopstveno svetlo i ne treba mu dodatno pozadinsko osvetljenje. Zbog toga televizor ima bogate boje i duboku crnu kakvu viđamo i na skupim OLED televizorima.

Kako je ovo prvi modularni televizor, znači da oko ekrana nema rama, to omogućava da se slaže u veličinama prema sopstvenim potrebama, ali Samsung nije detaljno otkrio kako će to raditi u praksi. Samsung kaže da će ovaj pristup konačno omogućiti kupcima da kreiraju TV veličinu samo za svoje potrebe. Kompanija još uvek ne otkriva mnogo specifičnosti o tome kako će to funkcionisati, međutim, samo kaže: “modularni ekran može da se koristi za kreiranje displeja veličine zida ili jednostavno omogućiti potrošačima da povećaju svoju tradicionalnu veličinu ekrana u skladu sa novom prostorijom u kući.” Isto tako, nisu otkrili i od koliko je modula sastavljena ova grdosija.

Za sada The Wall se svodi na koncept, ali Samsung ima veoma stvarne planove za komercijalizaciju. Više informacija je obećano da će se pojaviti na “globalnom lansiranju” ovog proleća. Nezavisno o konačnom obliku Wall-a, možete računati na to da je izuzetno skup i namenjen je instalacijama kućnog bioskopa visokog cenovnog ranga.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet