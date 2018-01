90 odsto odraslih će imati smartfon do 2023. godine

Očekuje se da će više od 90 odsto odraslih u razvijenim zemljama imati pametni telefon, navodi Deloitte u istraživanju „Trendovi u oblasti tehnologija, medija i telekomunikacija”. Takođe se ističe da će 85 odsto ljudi između 55 i 75 godina biti vlasnici pametnih telefona.

Deloitte predviđa i da će korisnici tokom sledećih pet godina u proseku upotrebljavati telefon 65 puta dnevno. U isto vreme, dodaje se da će 45 odsto odraslih korisnika pametnih telefona i 65 odsto onih od 18 do 24 godine, biti zabrinuti da previše koriste telefone za određene aktivnosti i pokušavaće da ograniče njihovu upotrebu u 2018. godini. Veruje se i da će više od milijardu korisnika pametnih telefona kreirati sadržaj sa “proširenom stvarnošću”(Augmented Reality), bar jednom u 2018. godini.

Ukazujući na sve veću spremnost potrošača da plaćaju digitalni sadržaj, Deloitte takođe predviđa da će do kraja 2018. godine 50 odsto odraslih u razvijenim zemljama imati najmanje dve online medijske pretplate, a do kraja 2020. godine, broj će se u proseku povećati na četiri. Tradicionalno gledanje televizije opašće za oko pet do petnaest procenata godišnje među populacijom uzrasta od 18 do 24 godine u SAD, Kanadi i Velikoj Britaniji u 2018. i 2019. godini. Ta stopa pada je slična stopi u prethodnih sedam godina i ne pogoršava se, a faktori koji odvraćaju mlade ljude od tradicionalne televizije, kao što su pametni telefoni, društveni mediji i video piraterija, polako dostižu tačku zasićenja.

Izvor: Deloitte

