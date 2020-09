Samsung predstavio novu generaciju uređaja na virtuelnom događaju

Kompanija Samsung Electronics danas je najavila najnovija dostignuća na polju mobilnih telefona, nosivih uređaja, TV, audio i kućnih aparata na virtuelnom događaju “Life Unstoppable”, sa ciljem da predstavi kako će linija proizvoda za 2020. godinu poboljšati životni stil korisnika.

Virtuelni događaj “Life Unstoppable” označava novu epohu inovacija i jedan je od načina na koji Samsung pomera granice kada su u pitanju mogućnosti tehnologije. Pionirski i interaktivni virtuelni svet oživeo je Samsung inovacije usmerene na čoveka u novom gejmifikovanom iskustvu. Ove godine, odnosi korisnika sa tehnologijom su postali još intenzivniji, zbog potrebe da ostanu povezani sa svetom. Samsung tehnologije i proizvodi nude sveobuhvatno rešenje, spajajući sve elemente življenja, posla i zabave.

Prikazani uređaji

Samsung je danas prikazao sledeće proizvode:

The Premiere – pametni projektor koji podiže kućnu zabavu na viši nivo

– pametni projektor koji podiže kućnu zabavu na viši nivo Odyssey G5 – monitor, kojim Samsung nastavlja da bude pionir na polju gejming iskustva

monitor, kojim Samsung nastavlja da bude pionir na polju gejming iskustva potpuno nove članove proširene Galaxy porodice Tab A7 , Galaxy Fit2 , A42 5G i Galaxy Z Fold2

, , Trio bežično postolje za punjenje , koje pomaže korisnicima da idu u korak sa zahtevnim životnim stilom

, koje pomaže korisnicima da idu u korak sa zahtevnim životnim stilom RB7300T Classic frižider sa SpaceMax™ tehnologijom i prilagodljivim Bespoke frižiderima , koji će biti premijerno predstavljeni na evropskom tržištu

sa SpaceMax™ tehnologijom i prilagodljivim , koji će biti premijerno predstavljeni na evropskom tržištu WW9800T mašina za pranje i DV8000T mašina za sušenje veša, sa rešenjima za pametno učenje i mogućnostima za povezivanje.

Nove dimenzije zabave unutra i napolju

Korisnici danas u svojim kućama i uz TV provode sve više vremena, pa potreba za što boljim iskustvom koje televizija donosi nikada nije bila veća. Samsung je stoga predstavio novi pametni projektor, Premiere koji pruža iskustvo velikog platna u udobnosti doma. Modeli dolaze u formatima od 120 i 130 inča koji štede prostor u kući i mogu se koristiti bilo gde – potreban je samo zid. Jednostavnog minimalističkog dizajna koji se uklapa u svaki životni prostor, Premiere se odlikuje snažnim ugrađenim vuferima, Acoustic Beam surround zvukom i najnaprednijim trostrukim laserima sa 4K kvalitetom slike. Premiere LSP9T je prvi projektor na svetu sa HDR10+ sertifikatom, tako da pruža revolucionarnu boju i konstrast koji dodaje dubinu za preciznije detalje slike kako u svetlijim, tako i u tamnijm scenama. Ove godine, biće dostupan na tržištima Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Švajcarske, Austrije, Holandije, Belgije, Italije, Španije i nordijskih zemalja.

Kompanija je predstavila i proizvode i rešenja koja izmeštaju zabavu iz zatvorenog na otvorene prostore. The Terrace je prvi ekran napravljen za gledanje napolju, koji uz Terrace Soundbar zvučnik ima IP55 stepen zaštite, pa su oba uređaja zaštićena od spoljašnjih uticaja kao što su kiša, vlaga, prašina i insekti. Terrace Soundbar zvučnik poseduje Adaptive Sound, koji analizira sadržaj koji korisnici gledaju kako bi isporučio odgovarajući kvalitet zvuka. The Terrace poseduje i antirefleks tehnologiju za eliminisanje odsjaja uz prosečno 2.000 nit jedinica za luminaciju ekrana i QLED 4K kvalitet slike koji se ponaša savršeno u svakom okruženju. The Terrace će se prvo pojaviti u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španiji, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj, u veličinama od 55, 65, i 75 inča.

Portfolio televizora kompanije Samsung nudi mnoštvo različitih modela, uključujući i The Sero, prvi TV u svetu koji je prilagođen mobilnim telefonima. Optimizovan da prikazuje sadržaj na velikom ekranu uz jedan dodir mobilnog telefona, The Sero momentalno preslikava ekran telefona u QLED kvalitetu slike.

Impresivno gejming iskustvo

Industrija igara nastavlja da se razvija i predstavlja mnogo više od pucačine iz prvog lica ili role-play avanture – igre su postale mesto za povezivanje sa drugima i razmenu novih iskustava.

Samsung pruža najbolje moguće igračko iskustvo, kada je korisnik u pokretu, kroz Galaxy portfolio i uređaje poput novog Note20, ili kada je kod kuće, uz QLED TV uređaje i Odyssey monitore. Novi flegšip Odyssey monitori, G9 i G7, mogu se pohvaliti prvim zakrivljenim ekranom od 1,000 milimetara, odzivom od 1 ms i brzinom osvežavanja od 240Hz, postavljajući korisnike u sam centar igre. HDR10+ QLED ekran oživljava scenografiju igara kvalitetom najpribližnijem stvarnom životu uz optimalno osvetljenje i kontrast. Potpuno novi Odyssey G5, koji je sada dostupan za kupovinu u određenim zemljama, pridružio se postojećim flegšip modelima. G5 sadrži sve tehnologije koje se mogu očekivati od Samsung gejming monitora uz dodatak Flicker-Free tehnologije, koja smanjuje zamor očiju, kako bi igrači mogli da duže održe vrhunski nivo igranja.

Pametna tehnologija zasnovana na povezivanju uređaja

Povezana iskustva nalaze se u samom srcu Samsunga, a proizvodi iz bežičnog Galaxy ekosistema savršeno se kombinuju, kako bi pomogli korisnicima da maksimalno iskoriste svaki trenutak. Uz korisnike koji žive, rade i zabavljaju se u istom prostoru, potreba za kompaktnim zabavnim uređajima nije nikada bila važnija. Najnoviji dodatak Samsung porodici tableta, Galaxy Tab A7 nudi najbolje rešenje, dok njegov 10.4 inčni ekran smešten u simetričnu masku sa vrhunskim metalnim završnim slojem pruža elegantan i uravnotežen dizajn. Uz odnos ekrana i kućišta od 80:20 odsto, Quad Dolby Atmos zvučnike i dugotrajnu bateriju, Tab A7 predstavlja vrhunsko iskustvo zabave u pokretu. Sa potpuno novom Samsung Kids aplikacijom koja sadrži razne obrazovne i zabavne sadržaje, pogodan je i za decu.

Ove godine se prodaja nosivih uređaja udvostručila, jer su korisnici tražili način da održe zdrav životni stil. Da bi odgovorio na povećanu potražnju, Samsung je najavio novi nosivi uređaj, Galaxy Fit2, koji će biti idealan fitnes partner, uz tanak i lagan dizajn, dugotrajnu bateriju i napredne funkcije praćenja. Ovaj uređaj automatski detektuje i prati do pet različitih aktivnosti pružajući uvid u fitnes podatke, kao što su kalorije koje je korisnik sagoreo, puls, udaljenost i još mnogo toga. Takođe nadgleda i obrasce spavanja, pružajući dnevnu analizu i rezultate. Reljefni dizajn narukvice će smanjiti znojenje, dok 3D stakleni displej dolazi sa više od 70 različitih tema, koje se mogu menjati, kako bi korisnici pronašli onu koja najbolje odgovara njihovom stilu. Uz sve ovo, može da se koristi do 15 ili 21 dana bez potrebe za dopunjavanjem, u zavisnosti od podešavanja i upotrebe, tako da se korisnici mogu usredsrediti na svoje fitnes ciljeve bez potrebe za brigom da će se uređaj isprazniti.

Galaxy 5G je transformisao iskustvo povezivanja ogromnim portfolijom 5G uređaja. Samsung je objavio da će se novi 5G telefon Galaxy A42 5G pridružiti Galaxy A liniji proizvoda kasnije ove godine. Sa funkcijama koje korisnici mogu očekivati od A serije, uključujući jedinstven dizajn i novi raspored četvorostrukih kamera, A42 5G dolazi sa 6.6 inčnim Super AMOLED ekranom. Uz to, ovaj model nudi mogućnosti za trenutno povezivanje kroz super brzo preuzimanje i striming.

Prošle godine, Samsung je uzdrmao industriju revolucionarnim savitljivim pametnim telefonom, a nastavlja da bude pionir na ovom polju modelom Galaxy Z Fold2. Ova inovacija u tehnologiji savitljivih telefona, koja je sada dostupna za poručivanje u pretprodaji, nadovezuje sa na Samsung nasleđe kombinujući zapanjujući dizajn i revolucionarno poboljšani hardver. Dolazi u dve boje – mistično crnoj i mistično bronzanoj – i zahvaljujući nenadmašnoj tehnologiji šarki, bez napora se od 6.2 inčnog prednjeg ekrana, mereno od ivice do ivice, može raširiti do dvostrukog 7.6 inčnog imerzivnog glavnog ekrana.

Uz tehnologiju koja je sada snažnija nego ikada, Samsung prepoznaje i potrebu za novim stanicama za punjenje koje mogu napajati više uređaja istovremeno. Bežični punjač Trio je potpuno novo rešenje dizajnirano za punjenje više kompatibilnih uređaja odjednom.

