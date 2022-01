Samsung radi na PCI 5.0 SSD-u koji dostiže brzinu čitanja od 13,000 MB/s

Samsung od sada radi na PCI 5.0 SSD-u. Dizajniran za servere preduzeća, PM1743 SSD može da postigne brzine čitanja do 13.000 MB/s i da obrađuje 2.500.000 ulazno/izlaznih operacija u sekundi.

Samsung-ov PCI 5.0 SSD sa podrškom za dva porta

PCI 5.0 podržava do 32 gigatransfera u sekundi, dvostruko više od PCI 4.0. Da bi iskoristio taj propusni opseg, Samsung je razvio vlasnički kontroler. SSD obezbeđuje sekvencijalnu brzinu pisanja od 6.600 MB/s i brzinu nasumičnog pisanja od 250K IOPS, što skoro udvostručuje trenutne specifikacije. Iako je PCI 5.0 za sada neizbežan, ni sledeća verzija ne zaostaje mnogo. PCI Special Interest Group je već predstavila PCI Express 6.0 specifikaciju koja bi mogla da dostigne neverovatnih 256 GB u sekundi na 16 traka, dvostruko brže od PCI 5.0 i četiri puta brže od specifikacije 4.0.

Samsung sada uzorkuje PM1743 PCI 5.0 SSD za odabrane kupce i planira da ga masovno proizvodi u prvom kvartalu 2022. godine, sa kapacitetima u rasponu od 1,92TB do 15,36TB. Takođe se očekuje da će to biti prvi PCI 5.0 SSD sa podrškom za dva porta, koji garantuje rad servera kada veza sa jednim portom ne uspe. Prvi kupci će verovatno biti data centri, ali takva tehnologija obično dospe do korisnika godinu dana kasnije.

