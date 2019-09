SAS: Koje poslove kreira AI i šta će raditi vaši unuci?

Veštačka inteligencija (AI) stvara nove poslove? Priznaćete da mnogo češće možemo čuti apokaliptična predviđanja da će zbog AI mnoga zanimanja otići u zaborav. Roboti će, kažu, osvojiti svet i u tom procesu će preuzeti i većinu poslova koje sada obavljaju ljudi

Ima istine u tome da će zbog automatizacije neki poslovi nestati. AI je sada dovoljno „inteligentna“ i pred nama je verovatno najveća promena u poslovima u dosadašnjoj istoriji. Promena će obuhvatiti i neke profesije koje su do sada bile „bezbedne“ i za koje se mislilo da ne mogu biti automatizovane. Međutim, već vidimo početak ovakvih tendencija i to u oblasti finansijskog savetovanja, prevođenja, transporta, itd.

Realnost jeste da se tržište poslova konstantno menja. Uzmimo za primer data scientist‑e. Pre samo par godina, ovo je bila pozicija koja se mogla naći u veoma specifičnim industrijama. Danas je to postalo veoma traženo zanimanje dok su inženjeri za mašinsko učenje najbrže rastuća profesija na tržištu rada.

Proces kreiranja vrednosti brži je nego ikada

Tehnologija je uvek stvarala dodatnu vrednost i verovatno će isto biti s veštačkom inteligencijom. Izveštaj sa Svetskog ekonomskog foruma o budućnosti poslova, sugeriše da će zbog AI do 2022. godine nestati blizu 75 miliona poslova. Istovremeno, očekivanja su da će ona i kreirati oko 133 miliona novih poslova, što je skoro dvostruko više. Rezultati istraživanja konsultantske kompanije PricewaterhouseCoopers (PwC) malo su uzdržaniji, ali sugerišu da će AI kreirati skoro isti broj poslova koliko će zbog nje i nestati.

Međutim, analiza PwC‑a sugeriše da će efekat biti veći nego što to govore same brojke, zbog različitog uticaja koje će AI imati na različite sektore. Na primer, očekuje se da će najviše poslova kreirati u zdravstvu. S druge strane, u proizvodnom i transportnom sektoru očekuje se da će doći do smanjenja od 20 do 25 odsto. U oblasti administracije i uslužnih delatnosti ne očekuju se velike promene, dok je očekivani uticaj na sektor trgovine mali, od dva do tri odsto.

Novi poslovi na svim nivoima, ali i nova organizacija i procesi

Sve što smo do sada naveli, ne znači da u budućnosti nećemo imati početnička radna mesta i poslove koji podrazumevaju minimalnu platu. Autor Rowan Trollope u svom blogu „10 novih poslova za radnike budućnosti“, na duhovit način opisuje poslove na svim nivoima, od početnih do seniorskih pozicija. Radna mesta za početnike verovatno će podrazumevati „pomoć za robote“ koji se nisu snašli u komplikovanom fizičkom svetu, pa se povremeno, npr. sapletu. Biće to svojevrsni „bolničari za robote“.

Poslovi koji će zahtevati određeno radno iskustvo uslužno su orijentisani i zasnivaju se na servisiranju sistema AI i virtuelne stvarnosti.

Pozicije na višim nivoima, gde se očekuje i najviše novih poslova, biće usko vezane s razumevanjem i tumačenjem veštačke inteligencije, navigacijom kroz interfejs i posredovanjem između čoveka i mašine. Na primer, jedan od najvećih izazova sa AI jeste da se osigura da proces donošenja odluka bude racionalan, razumljiv i opravdan.

Razumevanje procesa kojim je AI doneo određenu odluku neophodno je u situaciji kada je taj proces potrebno objasniti regulatornom telu, što se može dogoditi u slučaju „curenja podataka“ ili bezbednosnih prekršaja. Objašnjenje može biti jednostavno – u slučaju razumevanja zašto je automobil koji sam upravlja skrenuo da bi izbegao nesreću, ali i veoma komplikovano ukoliko su u pitanju odluke u oblasti finansija ili mrežne konfiguracije.

Panta rei

Nema sumnje da će se tržište rada promeniti s većom primenom veštačke inteligencije. Međutim, smatram da je ova promena isto tako deo evolucije rada koja se već dešava i koja nas vodi iz poljoprivredne prošlosti ka tehnološkoj budućnosti. Serija „Zvedane staze“, koja je snimana pre više decenija, tačno je predvidela mnoge stvari koje su danas dostupne i moguće (univerzalni prevodioci, VR, bežični i video pozivi), ali isto tako duboko verujem da se scenario iz „Terminatora“ neće ostvariti. Biće interesantno videti koji će poslovi postati deo istorije, a koji će opstati u doba naših unuka.

Korisna adresa: sas.com

Autor: Saša Crnojević, SAS, viši konsultant za kognitivne tehnologije