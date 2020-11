Save-On-Foods: Kvantni računari u supermarketu

Eksperti očekuju da će kvantni računari u narednih nekoliko godina biti spremni za pristup internetu, što bi moglo da dovede do toga da ovakvi kompjuteri sa pristupom neograničenoj količini podataka dođu do neverovatnih otkrića, te, na primer, u rekordnom roku kreiraju lekove za neke bolesti koje su trenutno neizlečive. Problem je u tome što će onaj koji prvi stigne do kvantnog računara sa ovakvim sposobnostima imati pristup neograničenoj moći, koju će moći i da unovči, budući da će nova tehnologija transformisati online svet koji danas poznajemo, te uticati na skoro svaku industriju na svetu.

Na budućnost kvantnih kompjutera najpre bi mogla da utiču dostignuća na polju proučavanja svetlosti, a posebno nakon što su istraživači sa EPFLa otkrili način da utvrde kako se svetlost ponaša izvan ograničenja talasnim dužinama, što stvara uslove za dešifrovanje kvantnih podataka u okviru holografskih svetlosnih obrazaca. Čitav proces podseća na nešto što je do sada moglo da se vidi samo u naučno-fantastičnim filmovima, a tim je iskoristio kvantnu prirodu interakcije između elektrona i svetlosti kako bi zrake odvojio prema energiji koju emituju, što im je omogućilo da dešifruju informacije o elektronskim talasima, te ih mapiraju brzim elektronskim mikroskopom.

Postojeće tehnike za proučavanje svetlosnih talasa i izdvajanja informacija za 3D mape, ograničene su talasnim dužinama, a nova tehnologija otvara prostor za nove mogućnosti, poput kreiranja sadržaja mnogo većih rezolucija koji bi mogli da uključuju i hologramske filmove. Novi pristup holografiji je i dalje u prvim fazama razvoja, pa bi moglo da prođe neko vreme dok ne stigne do kvantnih računara, ali ipak ukazuje na budućnost koja bi mogla da ponudi sigurne kvantne procesore malih dimenzija, što je značajno budući da trenutni kvantni računari zauzimaju čitave prostorije.

Prednosti kvantnih računara već su počele da se koriste i u praksi, a na mestima na kojima se to najmanje očekuje. Naime, retko ko bi pomislio da bi police sa proizvodima u supermarketima mogle da budu u bilo kakvoj vezi sa kvantnim kompjuterima. Kanadski lanac supermarketa – Save-On-Foods – je tu da dokaže da je to moguće, budući da je postao neka vrsta pionira na polju kvantne tehnologije, a kako bi rešio komplikovane logističke probleme.

U saradnji sa kompanijom koja se bavi kvantnom tehnologijom – D-Wave – pomenuti lanac supermarketa koristi novu tehnologiju za rešavanje problema u kojima su se klasični računari pokazali kao nemoćni. Za samo dva meseca postojeći koncept je preveden u hibridni kvantni algoritam, što je značajno ubrzalo pojedine procese, pa je rešavanje pojedinih zadataka, za koje je do sada bilo potrebno po 25 sati na nedeljnom nivou, svedeno na svega nekoliko sekundi.

Sistem je testiran samo u jednoj radnji iz Save-On-Foods lanca, a kompanija sada planira da ga proširi i na druge supermarkete.

Izvor: ZDNet

Podelite s prijateljima

Tweet