Savremena smart cloud Wi-Fi rešenja za biznis korisnike

Kako najnoviji trendovi na polju Wi-Fi i žičanih mreža mogu da olakšaju život korisnicima, instalaterima i administratorima? Proučićemo pre svega zahtevnije, biznis korisnike, na primeru TP-Link Omada Software Defined Networking (SDN) rešenja.

TP-Link je pre par decenija počeo razvoj kao proizvođač kućne mrežne SOHO opreme. Od tada je više IDC istraživanja pokazalo da maltene polovinu globalno isporučene Wi-Fi opreme proizvodi TP-Link, a već dugo ova kompanija ima mnogo toga da ponudi i za

najzahtevnija biznis enterprise mrežna rešenja.

Razvoj Wi-Fi standarda

Za početak da vidimo dokle je Wi-Fi stigao sa standardima. U tabeli vidite sve dosadašnje generacije Wi-Fi mreža. Svaki novi standard doneo je veće brzine, manje kašnjenje, poboljšanu sigurnost i povećanje broja Wi-Fi korisnika koji se istovremeno mogu povezati na jedan Wi-Fi uređaj.

Wi-Fi 4 uređaji se još koriste kod manje zahtevnih primena, ali je realno Wi-Fi 4 na zalasku, pogotovu u biznis mrežama. Aktuelni su Wi-Fi 5 / IEEE 802.11ac uređaji, ali i njih sve više potiskuje novi 802.11ax standard, tzv. Wi-Fi 6. Već se pojavljuju i prvi Wi-Fi 6E uređaji, a narednih godina se očekuje i Wi-Fi 7. Najjači TP-Link Omada Wi-Fi 6 i 6E uređaji mogu umrežiti 1000, pa i 2000 istovremenih Wi-Fi korisnika!

Centralizovano upravljanje mrežom

Potreba za umrežavanjem već godinama eksponencijalno raste. Velike mreže donose potencijalno i velike probleme. Zato današnja mrežna rešenja, kao što je TP-Link Omada SDN, moraju omogućavati centralizovano i dobrim delom automatizovano nadgledanje i upravljanje kompletnom bežičnom i žičanom mrežom bilo lokalno i/ili udaljeno preko cloud-a, Web-a ili korišćenjem aplikacija na najvažnijim platformama: iOS, Android, Windows i Linux.

„Kompletna mreža“ u slučaju

TP-Link Omada SDN predstavlja (u ovom trenutku) 18 modela indoor Wi-Fi uređaja, tri Wi-Fi modela za spoljnu ugradnju, 10 modela standardnih svičeva, 11 modela PoE svičeva, četiri modela Firewall VPN multiWAN rutera. Svaki korisnik naći će modele koji su mu potrebni, i moći će svima da upravlja kroz centralizovanu platformu.

Broj Omada mrežnih uređaja koji se mogu kontrolisati kroz TP-Link cloud je neograničen. U slučaju kupovine Omada hardverskih kontrolera, TP-Link OC200 (do 130 mrežnih uređaja) i OC300 (do 700), cloud usluga je besplatna. Naročito je zanimljiv ER7212PC 3-u-1 uređaj koji predstavlja Firewall VPN multiWAN ruter, osmoportni PoE+ svič i Omada kontroler. Kao Omada kontroler, ER7212PC može da nadgleda jedan ruter, do dva sviča i još do 10 EAP Wi-Fi uređaja, uz čak četiri nezavisne gigabitne Internet veze, od kojih dve mogu biti fiber optičke (SFP). Predstavlja kompletno rešenje kao centralni, a istovremeno jedini uređaj lokalne Wi-Fi HotSpot mreže za više stotina istovremenih Wi-Fi klijenata. Ali, Omada SDK kontroler može biti i vaš Windows ili Linux PC server koji, u zavisnosti od snage hardvera i Internet veze, može kontrolisati više hiljada nodova i 100K+ korisnika u mreži.

Omada napredne mogućnosti

Na prvom mestu su presetovani scenariji. Svaki tip korisnika ima svoje specifične potrebe, pa su tako u okviru Omada SDN već prisutni gotovi scenariji za šoping molove, maloprodaje, restorane, hotele, kancelarije, aerodrome, škole i fabrike. Korisnik može da unese izmene ili kreira sasvim novi scenario. Heatmap simulator će pomoći kod određivanja broja i rasporeda Wi-Fi uređaja kako bi se dobila optimalna pokrivenost. Zero-Touch Provisioning (ZTP) omogućuje administratorima da instaliraju i administriraju mreže na udaljenim lokacijama bez potrebe da fizički budu na lokaciji. Svi uređaji će automatski dobijati konfiguracione fajlove preko cloud-a.

Automatski izbor Wi-Fi kanala i snage emitovanja je mogućnost koja drastično poboljšava performanse Wi-Fi mreže i smanjuje interferenciju. Definisanje i dodeljivanje više admin nivoa grupama administratora s različitim pravima omogućuje efikasniji i sigurniji mrežni menadžment. Analiza i optimizacija mreže uz primenu veštačke inteligencije (AI) predupređuje potencijalne probleme i daje sugestije kako povećati efikas­nost mreže i smanjiti rizike. Grafički izveštaji u obliku dijagrama i tabela na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou daju odlične detaljne uvide u funkcionisanje mreže.

Omada Mesh omogućuje da Wi-Fi mreža „dobaci“ i tamo gde žičana veza nije stigla, ali takođe i da poveća performanse i robustnost mreže u slučaju da neke veze padnu. Roaming, tj. glatki prelaz Wi-Fi klijenta s jednog Omada Wi-Fi uređaja na drugi bez prekida veze se podrazumeva. TP-Link Wi-Fi marketing captiv portal uz Facebook, Instagram, SMS ili vaučer autentifikaciju, u današnje vreme socijalnih mreža, jedan je od najefektnijih načina da vaš biznis besplatno promovišete.

Omada Wireless – od Wi-Fi 4 do 6E

TP-Link EAP670 je trenutno najmoćniji Omada Wi-Fi 6 access point. On je AX5400, što znači da omogućuje čak 5,4 Gb/s Wi-Fi brzinu. Zato i ima 2,5 Gb/s Ethernet LAN port, jer 1 gigabit jednostavno nije dovoljan. TP-Link već ima u ponudi Omada 2,5 GbE PoE+ svič TL-SG3210XHP-M2 sa dva 10 GbE uplink-a!

Drugi model koji bismo spomenuli, a koji se uskoro očekuje i u Evropi, jeste EAP690E. Radi se o Wi-Fi 6E access point-u AX11000 brzine od čak 11 Gb/s koji može opsluživati 2000 istovremenih Wi-Fi klijenata i koji zaista pomera sve granice! Da bi se dobila takva brzina, EAP690E pokriva četiri frekventna opsega – 2,4 GHz, 2*5 GHz i novi 6 GHz! Ovde ni 2,5 GbE nije dosta, pa EAP690E ima 10 Gigabitni Ethernet LAN port! TP-Link svič koji to može da podrži je 802.3af/at/bt PoE++ 10 GbE model TL-SX3206HPP.

Firewall VPN multiWAN ruteri

Važan deo čitavog sistema su ruteri za sigurnu i pouzdanu vezu ka Internetu i udaljenim lokacijama. TP-Link u ovom trenutku može da ponudi četiri Omada Firewall VPN multiWAN rutera. MultiWAN znači da vaša mreža može imati nekoliko Internet linkova uz podržan inteligentni load balance između njih, optimizovan u zavisnosti od aplikacije, kao i backup link u slučaju da neka Internet veza otkaže. Najjači ER8411 model je predviđen za velika čvorišta i može imati čak 10 nezavisnih Internet veza, od kojih dve mogu biti brzine do 10 Gb/s (SFP+)! Podržani su svi najvažniji VPN protokoli – IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN i kriptovanje do 256 bita. Saobraćaj se može filtrirati na osnovu IP adrese, porta, protokola ili domena, a korisnicima se po potrebi može limitirati ili garantovati određeni protok, podići zaštita od najčešćih hakerskih napada i mnoštvo drugih naprednih sigurnosnih opcija i funkcionalnosti.

TP-Link se potrudio da napravi Omada emulator koji možete da pogledate na adresi emulator.tp-link.com/EmulatorV5.5/index.html.

Autor: Pavle Pulek

