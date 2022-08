Savršeni Huawe pokloni za nove početke

Ono što je jasna asocijacija za septembar jeste polazak u školu, na fakultet i upuštanje u nove poslovne pobede, a upravo sada je pravo vreme razmišljati o pripremama za te uzbudljive i izazovne trenutke. Kvalitetni a opet pristupačni gedžeti su neophodni svakom ko ima želju da bude uspešan i u toku sa svojim planovima, a iz kompanije Huawei stižu baš takvi uređaji.

Telefoni poput Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 predstavljaju idealan odnos funkcionalnosti i estetike, a ono što bi idealno dopunilo korisničko iskustvo jeste Huawei Band 7 narukvica, spremna da vas podrži tokom svih aktivnosti.

Telefoni spremni za vaš prvi dan na poslu i u školi

Uz bateriju od 6000mAh, Huawei nova Y70 je telefon koji će oduševiti sve koji provode ceo dan u pokretu. Od fakultetskih ili poslovnih obaveza, pa sve do izlaska sa prijateljima ili voljenom osobom, veličina baterije je takva da uz punjenje od samo dva puta nedeljno možete ispuniti svaku svoju zamisao. Dodatni plus jeste to što Huawei SuperCharge tehnologija donosi mnogo kraće vreme punjenja, pa uz samo 10 minuta na punjaču možete pregledati snimljenu video konferenciju od čak 3 sata. U slučaju drugog modela, Huawei nova Y90, baterija od 5000mAh je napunjena 50% za samo pola sata, čime je moguće brzo nastaviti iz kancelarije na trening, a da uz sebe imate svoj omiljeni uređaj.

Ono što ove modele posebno ističe jeste preglednost. Uz ekrane od 6,75 i 6,7 inča, Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 će biti savršen poklon za nekog ko veliki broj sati provodi čitajući skripte, dokumenta ili prosto želi da se opusti uz neku od video igara. A trostruke kamere su tu kako bi zabeležile vaše drage trenutke sa prijateljima realistično i detaljno. Huawei nova Y70 je tu da u kadar stanu svi prijatelji iz razreda uz pomoć jedne od kamera, ultra-širokog ugla od 5MP. Huawei nova Y90 verodostojno prenosi sve, od noćnih scena i panoramskih pejzaža do dinamičnih trenutaka iz svakodnevnog života, uz glavnu kameru od 50MP i dve pomoćne.

Narukvica kao savršen dodatak vašem životnom stilu

Gedžet koji će vam pomoći da usvojite zdrav način života i dobre navike, a ujedno predstavlja idealnu nadogradnju na vaš telefon i proširuje mogućnosti za brže obavljanje raznovrsnih zadataka je Huawei Band 7. Ova narukvica pruža sveobuhvatne funkcije praćenja zdravlja, koje su vam neophodne ako vodite dinamičan život. Posvećeni saputnik, obaveštava vas o kvalitetu sna uz Huawei TruSleep opciju, i time pomaže da spavate na najzdraviji mogući način. A ono što je svim poslovnim ljudima kao i studentima u ispitnom roku poznato jeste stalno suočavanje sa stresom. Huawei TruRelax je algoritam koji prati nivoe stresa tokom dana, i podseća korisnike koji su korisni načini i vežbe da se oslobode prevelikog pritiska.

Dodatno, treninzi su ono što daje dozu serotonina za dan, a često se dešava da ujutru nemamo vremena ni motivacije da smišljamo koje sve vežbe da uključimo. Tu je opet Huawei Band 7, koji je spreman da uz svojih 96 različitih režima treninga koji uključuju trčanje, plivanje pa čak i vožnju rolera prihvati ovaj zadatak. Uz bateriju koja može da traje neverovatnih 14 dana, podržane su sve vaše aktivnosti.

Mladalačka estetika Huawei uređaja

Ako je dizajn ono što vam je jedna od bitnih stavki pri odabiru uređaja, Huawei svojim modernim gedžetima uspeva iznova da premaši sva očekivanja. Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 dolaze u različitim inspirativnim bojama, a jedva vidljive tanke ivice i udobnost držanja ovih telefona zanimljivih završnica su stavke koje ne možete da zanemarite. Svojim izgledom i težinom od samo 16g pažnju privlači i Huawei Band 7, moderan i svestran uređaj koji će svojim mladalačkim dizajnom i bojama biti lako uklopljiv uz svaki modni stil. A dodatni plus je što se savršeno uklapa uz inspirativne telefone kakvi su Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90, čime ćete biti opremljeni gedžetima odlične funkcionalnosti i estetike, kao i spremni za nove početke.

