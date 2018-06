Secure Edge Data Center: Zajedno do sigurnijih podataka

Još jedna IT inovacija stiže iz Rittal‑a – novi Secure Edge Data Center (SEDC). Ovo rešenje data centra po principu „ključ u ruke“ razvio je Rittal zajedno s globalnim partnerima ABB i HPE. Rešenje je prilagođeno „teškim“ industrijskim okruženjima.

Pomoću Secure Edge Data Centara kompanije sada mogu da pristupe i odgovore kritičnim podacima u realnom vremenu. Ovakvo rešenje dovodi informatičke kapacitete bliže lokacijama na kojima se prikupljaju podaci i upravlja mašinama. Pouzdano, „ključ u ruke“, mikromodularno rešenje data centra, namenski pravljeno za neuslovna okruženja, sada može pomoći svim kompanijama da koriste podatke u realnom vremenu.

Na predstojećem sajmu u Hanoveru Hannover Messe 2018, kompanije ABB, Hewlett Packard Enterprise (HPE) i Rittal predstaviće Secure Edge Data Center (SEDC), namenjeno industrijskim i telekomunkacionim okruženjima. Ovo rešenje omogućiće korisnicima da naprave svoju IT infrastrukturu u neposrednoj blizini lokacija sa operativnom tehnologijom (OT), mašinama i opremom kako bi postigli minimalno kašnjenje signala (low‑latency), povećali bezbednost i zaokružili pouzdane digitalne procese.

Gartner kaže: „Trenutno je oko 10 odsto generisanih podataka kompanija nastalo i obrađuje se izvan tradicionalnih, centralizovanih data centara ili cloud‑a. Do 2022. godine predviđa se da će ovaj udeo dostići 50 odsto“. Tržište mikromodularnih data centara ubrzano raste. Prema istraživanju, tržište je zabeležilo prosečnu godišnju stopu rasta više od 50 odsto u poslednje tri godine i nastaviće da se širi s implementacijom 5G tehnologije i tekuće IT/OT konvergencije, tj. integracije sistema informacionih tehnologija (IT) i sistema operativnih tehnologija (OT).

Bezbednost na prvom mestu

Odgovarajući na potražnju decentralizovanih mikrorešenja, SEDC omogućava otporno data centar okruženje po principu „ključ u ruke“, optimizovano za rad na lokacijama na kojima ne postoje adekvatni uslovi za smeštaj IT opreme, zahvaljujući svojim karakteristikama koje omogućavaju zaštitu opreme i podataka od okruženja.

Ovim rešenjem eliminiše se potreba za izgradnjom i opremanjem posebne prostorije za smeštaj opreme, već se IT infrastrukura može pozicionirati na bilo koju lokaciju, a za razliku od prostorije, naknadno se može kompletno preseliti na novu lokaciju. Takođe, smeštanje SEDC bliže procesima omogućava korisnicima akviziciju podataka, analitiku i kontrolu procesa blizu industrijske opreme uz istovremeno izbegavanje problema s latencijom, bezbednošću i pouzdanošću koji su u direktnoj vezi s prenosom podataka do udaljenih IT sistema.

SEDC znatno pojednostavljuje postavljanje/izgradnju IT infrastrukture u industrijskim i ostalim okruženjima, jer se kao gotovo i testirano rešenje isporučuje i implementira bez obzira na njihovu lokaciju.

Prednosti za korisnike

Mogu početi s radom u kratkom roku – isporučen sa fabrički integrisanim i testiranim rešenjem „ključ u ruke“, potpuno opremljen unapred konfigurisanom HPE infrastrukturom i softverom, SEDC može biti operativan na lokaciji u roku od maksimalno 12 nedelja.

Visoka bezbednost podataka i procesa – Rittal‑ovo kućište/rek u stepenu zaštite IP 55 pruža fizičku zaštitu opreme od vlage, prašine i prljavštine, sa integrisanom klimatizacijom i gašenjem požara i redundantnim ABB besprekidnim napajanjem.

Lako proširenje – SEDC je lako proširiv u modulima od po 5, 10 ili 20 kW koji mogu podržati povećanje potrebnih IT kapaciteta.

Ekonomična i fleksibilna digitalizacija industrijskih postrojenja – obezbeđivanjem kompletnih funkcionalnosti data centra na prostoru/footprint‑u jednog standardnog IT reka, sa fleksibilnošću investicije pay as you grow.

Izbegavanje downtime‑a i nepotrebnog angažovanja resursa – SEDC s kompletnom infrastrukturom može biti daljinski nadgledan i upravljan i to na više korisnikovih lokacija istovremeno kako bi se obezbedila visoka dostupnost data centra bez potrebe za angažovanjem specijalizovanog osoblja na lokaciji.

Opremanjem SEDC‑a hibridnim platformama kao što su HPE ProLiant i Microsoft Azure Stack, korisnici mogu da rasporede Azure aplikacije na željenu lokaciju – na HPE infrastrukturu u SEDC ili u data centar, kao i na Microsoft Azure public cloud kako bi ispunili specifične zahteve u pogledu performansi sistema, bezbednosti ili kombinacije više lokacija.

Premijera u Hanoveru

Secure Edge Data Center biće predstavljen na sajmu Hannover Messe 2018. na štandovima ABB‑a (hala 11, štand A35), HPE‑a (hala 6, štand A38) i Rittal‑a (hala 11, štand E06), i biće dostupan u Evropi od septembra 2018. godine.

„ABB je svestan da, kada naši korisnici krenu smerom novih digitalnih servisa i pokrenu inicijative kao što su Internet stvari (IoT) i industrija 4.0, biće im potrebna sigurna i stabilna infrastruktura u blizini obavljanja operacija. Naš Secure Edge Data Center korisnicima obezbeđuje takve mogućnosti s gotovim i dokazanim rešenjem data centra“, izjavio je Ciarán Flanagan, direktor Globalnog data centar segmenta u ABB‑u.

„Sve više kompanija shvata da mora da opremi svoje mašine i postrojenja informacionim sistemima kako bi stvorile novu vrednost od njihovih industrijskih podataka. Takva rešenja zahtevaju aktivnu IT infrastrukturu veoma blizu samoj opremi i mašinama, stvarajući aktivan uvid i automatsku akciju u realnom vremenu“, rekao je Volkhard Bregulla, potpredsednik Globalne prodaje, proizvodnje, automobilskih i IoT rešenja u HPE‑u.

„Edge Computing zahteva informatička rešenja koja mogu da budu implementirana veoma brzo, a pri tome i bezbedno. Pomoću SEDC‑a, mi obezbeđujemo kupcima otporno, skalabilno i sigurno „ključ u ruke“ rešenje za potrebe Interneta stvari i ostalih scenarija koji zahtevaju malo kašnjenje signala (low latency). To nam omogućava širi opseg u kom možemo da pomognemo kompanijama da se brzo opreme high‑end rešenjem kompletnog data centra prema njihovim potrebama“, izjavio je Andreas Keiger, izvršni potpredsednik Globalnog biznis IT sektora u Rittal‑u.

Rittal Secure Edge Data Centar napravljen je da radi u teškim uslovima i približi industrijske podatke IT sistemu i da omogući odličan uvid u procese uz uštedu vremena, troškova i pre svega obezbeđenje visokog nivoa bezbednosti podataka.

(Objavljeno u PC#254)

