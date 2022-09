SecureD 2022: Regionalna IT Security konferencija dolazi u Srbiju

Digitalna transformacija je u zamahu. Korisnicima su na raspolaganju sve raznovrsnije, uvek dostupne, personalizovanije, i efikasnije usluge i iskustva. Benefiti za kompanije su takođe tu – unapređeni poslovni procesi i novi modeli rada, povećana dostupnost talenata iz celog sveta, praktično neograničeno tržište, lakše skaliranje i bolji finansijski rezultati.

Tamnija strana ovog brzog napretka su kontinuirani bezbednosni izazovi za korporativnu IT infrastrukturu. Dnevni gubici kompanija i organizacija usled sajber napada se, na globalnom nivou, mere milijardama dolara. Cyber kriminalci iz dana u dan postaju sve sofisticiraniji i sve više sarađuju, a predviđanja su da će ovaj vid kriminala nastaviti eksponencijalno da raste.

Prema poslednjim istraživanjima, četvrtina kompanija smatra da njihove trenutne bezbednosne procedure ne nude punu zaštitu od ransomware pretnji, te će kompanije potrošiti najmanje 50% svojih IT budžeta za unapređenje korporativne mrežne bezbednosti i sistema zaštite od malware-a.

Šta je rešenje? Kako se zaštititi? Kako odgovoriti na pretnje i izazove danas i u budućnosti? Upravo ovim temama posvećena je SecureD konferencija, vodeći regionalni IT security događaj, koji je za domaćina svog trećeg izdanja izabrala Novi Sad, kao grad koji izrasta u centar IT-a i inovacija u ovom delu Evrope.

Više od 250 učesnika, među kojima su lideri IT security industrije, security IT menadžeri, specijalisti i profesionalci okupiće se 25. i 26. oktobra u Novom Sadu da pod motom „dare to be secured“, kroz prezentacije security trendova, primere iz prakse, specijalizovane radionice, studije slučaja i diskusije potraže odgovor na pitanje kako se suočiti sa rastućim izazovima cyber bezbednosti.

Fokus konferencije biće na Zero Trust, Prevention by Design, Incident Response i Maximum Automation pristupima, kroz rešenja iz portfolija vodećih kompanija u ovoj oblasti poput Palo Alto Networks, Skybox Security, Glasswall, Microfocus, SolarWinds, Portnox i Sycope.

Agenda (dostupna uskoro) je osmišljena tako da omogući dinamičnu diskusiju o svim aspektima cyber pretnji i izazova sa kojima se IT i cyber security timovi susreću, te da predstavi najnovije trendove, rešenja, alate i servise za zaštitu imovine kompanija i organizacija. Karte za SecureD22 su u prodaji na sajtu konferencije na adresi https://www.secured.events/.

Organizator konferencije je kompanija Co.Next, međunarodni distributer IT opreme i usluga u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, sa sedištem u Sloveniji.

