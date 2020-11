Senter – sve na jednom mestu za uspešan video sastanak

U Yealink-u dizajniraju inovativne, visokokvalitetne IP telefone i video-konferencijske sisteme kojima je cilj da ponude vrhunska tehnološka rešenja i najviši nivo podrške partnerima i korisnicima.

Verujemo da ste često bili u situaciji da svoje ograničene resurse koristite i delite s drugim kolegama u svojoj firmi. Sigurno vam se desilo da dođete do sale za sastanke i vidite da je ona zauzeta. Osoba pored vas, budući poslovni partner, gleda vas zbunjeno, vidi konfuziju i neprijatnost se oseća u vazduhu, dok se vi raspravljate sa sekretaricom, jer ona je tobože kriva što vi i vaš klijent sada morate da razgovarate u holu kompanije pred ostalim prolaznicima. Nije ona kriva, samo niste imali odgovarajući alat da upravljate resursima koje posedujete ili ste ih imali, ali niste znali da ih koristite. Šta raditi ako klijent može da se javi samo danas u 14 h, a posle toga ide na put i biće dostupan tek za 10 dana? Propuštaju se prilike, vreme prolazi, posao preuzimaju drugi koji su, eto, imali sreće jer su već obavili taj razgovor i dali ponudu pre vas.

Verovatno ste bili u situaciji da morate birati između dva ili tri bitna sastanka jer, eto, niste imali vremena za sve klijente zbog gužve u saobraćaju, previše posla, ko zna još čega… Morali ste sve sastanke da pomerite i propustite prilike koje bi se tada iznedrile. Šta ako vam kažemo da možete imati neograničen broj sastanaka u toku dana, bez ikakve potrebe da izađete iz prostorija zgrade u kojoj radite? Naravno da svi već znate šta je video-konferencija, pa i mala deca su naučila da pozovu svoju baku preko Skype-a, Viber-a. U doba korone svi su naučili da su od najvažnijeg sastanka udaljeni svega jedan ili dva klika, čak i dok su sedeli po kućama.

Proizvodi koje predstavljamo dolaze od Yealink-a, svetski poznatog proizvođača IP telefona i video-konferencijskih sistema, gde su već treću godinu zaredom prvi po broju isporučenih terminala. Od 2001. godine, prisutni su u više od 140 zemalja sveta i u većini postižu izvrsne tržišne rezultate zahvaljujući prioritetima koje je kompanija ustanovila još od dana kada su osnovani, a to su kvalitet, funkcionalnost, jednostavnost korišćenja, podrška partnerima i korisnicima i konkurentna cenovna politika.

H.323/SIP video-konferencijski sistemi

Video-konferencija je sastanak koji se vodi uživo, prenosom video-signala između dve ili više udaljenih lokacija preko poznatih komunikacionih protokola, vremešnog H.323 ili novijeg SIP protokola, koristeći video-uređaje kreirane za tu namenu. Komunikacija se najčešće obavlja preko Interneta, direktnim biranjem IP adresa uređaja ili pozivanjem uređaja koji je registrovan na video-konferencijsku platformu (Video-as-a-Service) ili na neki drugi način. Najznačajniji delovi svakog VC sistema su:

Kamere. Yealink nekoliko godina zaredom zna da prepozna potrebe tržišta i da im se prilagodi, kreirajući video-sobne sisteme i kamere koji mogu zadovoljiti kako male konferencijske sobe, tako i velike sobe gde je potrebno postaviti više kamera i snimiti prostor iz više uglova. Kamere su sa FHD ili UHD rezolucijama, sa uglom snimanja prostora od 70° do 133° sa mogućnošću automatskog zumiranja i fokusiranja od 3 do 12 puta.

Audio-sistem. Klijent može veoma lako da integriše ove sisteme sa postojećim audio-sistemom, a Yealink nudi žične, bežične pa čak i plafonske mikrofone, uz dodatne zvučnike koji se spajaju i deluju kao jedan surround sistem.

Deljenje sadržaja. Žično sa VCH adapterima, bežično sa WPP20 bežičnim prezenterom, Apple AirPlay ili pak Miracast, veoma lako i jednostavno možete podeliti jedan otvoren prozor ili pun ekran.

Kolaboracija i interakcija. Deljeni sadržaj nije namenjen drugoj strani samo na uvid, možete ga označavati i pisati po njemu, bilo da koristite CTP20 ili CT18 panele ili da iz svoje VCD desktop aplikacije vodite beleške po deljenom sadržaju.

Yealink Meeting Server

Baziran na naprednoj distribuiranoj arhitekturi, Yealink Meeting Server može biti postavljen lokalno (on-premise) ili na virtuelnim serverima u cloud-u. Mogućnosti implementacije su vrlo fleksibilne, kao i mogućnost proširenja putem virtuelizacionih platformi poput VMware ili Hyper-V, AWS i drugih.

Komunikacija je od vitalnog značaja jer podstiče timski rad i poboljšava produktivnost, posebno tokom izazovnih vremena

Svako može imati svoju video-konferencijsku platformu, u svojoj mreži i sigurnu uz najbolju iskorišćenost hardvera i softvera koji daje: MCU – video-server za sve udaljene lokacije, server za registraciju svih zaposlenih ali i partnera i budućih klijenata, imenik, upravljanje uređajima, sobama i sastancima, SIP server, WebRTC, GateKeeper & H.460, SfB i Microsoft Teams gateway, snimanje sastanaka, kolaboracija i deljenje sadržaja, održite vebinare za 10000 učesnika i pokrenite Live prenos na YouTube-u i još puno toga novog.

Kompatibilnost Yealink Meeting Server-a s brojnim uređajima, kao što su sobni video-konferencijski sistemi (Yealink i 3rd party), video-telefoni, mobilni telefoni i personalni računari, osigurava jednostavnu i efikasnu komunikaciju vašoj kompaniji bilo kada i sa bilo koje lokacije.

Yealink Meeting

Ogromna potražnja za video-komunikacijom samo je naredni korak koji je došao sa globalizacijom poslovanja i migracijom radne snage. Otuda, jednostavno, pristupačno, fleksibilno i user-friendly rešenje za video-komunikaciju nesumnjivo je sušta potreba svakog preduzeća da bi unapredilo poslovanje, povezalo se na viši nivo s partnerima i osobljem širom sveta, a ujedno i smanjilo troškove.

Nekada su korisnici tradicionalnih video-konferencijskih rešenja često imali problema sa svojim uređajima, bez obzira na to što su oni bili skupi i donosili visoke troškove. Bili su nadasve kompleksni za upotrebu, nesigurni, čak i nekompatibilni s drugim sličnim sistemima, dok je sama komunikacija bila nestabilna uz ograničene mogućnosti. Iako je njihova previsoka cena ponekad mogla da se isplati tokom vremena korišćenja, usled manjih troškova za putovanja, dnevnice, utrošeno gorivo i vreme u putu, ovi sistemi su sada postali pristupačni svima i veoma laki za korišćenje. To je glavna karakteristika Yealink-ovih sistema i Yealink Meeting cloud-a. Sada imate jednostavan ali fleksibilan alat, kompatibilan s drugim sličnim platformama a sigurnost je podignuta na najviši mogući nivo. Lakoća upotrebe svuda poboljšava efikasnost, pa tako i ovde. Šta je sve potrebno da biste imali uspešan sastanak?

Intuitivan korisnički interfejs na Yealink Meeting-u omogućava lak početak korišćenja, bez potrebe da angažujete dodatnu IT podršku. Vodiće vas na sastanke samo jednim klikom na bilo kom Yealink uređaju ili aplikaciji, uz pregršt funkcija koje ćete uvek koristiti. U toku konferencije moguće je voditi beleške, a snimanje sastanka se pokreće automatski ili na zahtev, dok po završetku sastanka e-mail-om dolazi link na snimak video-konferencije. Uz sve to, tu je i visoka sigurnost platforme i sastanaka, GDPR i CCPA sertifikat garantuje privatnost svakog korisnika i organizacije. Yealink Meeting će svaki sastanak osigurati s više nivoa enkripcije – AES256, TLS, HTTPS. Ova cloud usluga smeštena je na brze i pouzdane servere Amazon Web Servisa (AWS). Sve je enkriptovano, sva audio i video komunikacija, svi korisnički podaci, snimci sastanaka i drugo. Stabilna konekcija i fluentna konverzacija predstavljaju uspešan sastanak, a ovo je pravi globalni cloud servis sa 99 odsto pokrivenošću svih zemalja sveta, sa stabilnim prenosom zvuka i HD/FHD videa. Višestruke bezbednosne postavke za administratore, podela uloga i kontrola pristupa takođe su prisutni. Lako možete doći do raznih statistika i izvući podatke o obavljenim sastancima.

Velika ponuda terminala – Yealink, kao iskusni proizvođač vrhunskih audio i video komunikacionih terminala, uvek je znao da prepozna zahteve tržišta i ponudi ono nabolje za svaki vid poslovanja i potrebe koja se javi. Pouzdanost uređaja je uvek bila na prvom mestu, a intervencije na uređajima su s godinama korišćenja opadale, nasuprot iskustvu s proizvodima drugih vendora. Yealink je oduvek važio za proizvođača s pouzdanim hardverom i intuitivnim rešenjima. Visoka kompatibilnost s drugim platformama (npr. Teams) i uređajima (H.323/SIP) danas je veoma potrebna, na taj način možete pokrenuti sastanak bilo da ste za računarom (desktop aplikacija), telefonom (mobilna aplikacija), bilo da ste za nekim video-konferencijskim sistemom (3rd party uređaji) ili pak iz samog pretraživača (WebRTC). Nemate dodatnih troškova za kupovinu novih uređaja ili za prepravku postojećeg sistema. Sastanku možete pristupiti i preko PSTN linija birajući broj virtuelne konferencijske sobe i lozinku. Ukupna cena je niža, kao i troškovi implementacije sistema, manje je održavanja, a novca u teško stečenom budžetu uvek ostane i za druge projekte.

Yealink ima najveću ponudu audio i video konferencijskih sistema za Microsoft Teams i Zoom

Kako su kompanije digitalno povezane i prilagođavaju se radu na daljinu, laka komunikacija je od vitalnog značaja jer podstiče timski rad i poboljšava produktivnost, posebno tokom izazovnih vremena. Pozdravite se sa onim što vaš sastanak čini složenim, toga ovde više nema. Interakcija i deljenje sadržaja počinju u trenu, a pisanje po beloj tabli ili vođenje beleški funkcioniše savršeno, bilo da koristite svoj laptop ili kolaboracioni panel nekog Yealink-ovog sobnog sistema. Upravljanje sobnim sistemom se završava prilikom njegove prve konfiguracije te je lak i za administratore jer nema potrebe za bilo kakvom dodatnom intervencijom. Nakon prve postavke, uređaji se sami ažuriraju i uvek su povezani s Yealink Meeting-om. Imate mogućnost i besplatnog korišćenja sistema u Full HD rezoluciji. Premijum korisnici od starta dobijaju enterprisefunkcionalnosti, za razliku od drugih sličnih cloud rešenja. Dobićete svoje skladište u cloud-u, brendiranje kompanije, privatni domen, neograničene sastanke a možete održati i vebinare do 1000 učesnika.

Yealink MVC, ZVC i BYOD sistemi

U saradnji sa Microsoft-om, Yealink je kreirao audio i video rešenja za Microsoft Teams i Skype for Business kolaboracione platforme. Yealink sada ima najveću ponudu audio i video konferencijskih sistema za Microsoft Teams. Prvi sertifikovani Teams telefoni i Teams Rooms video-uređaji i Collaboration Bar-ovi bili su Yealink-ovi uređaji, od tada se ponuda samo povećava i nadopunjuje. Ovo je samo deo Teams sertifikovanih uređaja.

Yealink i sa ZOOM-om ima odličnu saradnju. Zoom Room sistem ali i Zoom Phone je podržan od strane Yealink-a, te kao i kod Microsoft-ovih rešenja, trenutno najveću ponudu audio i video opreme ima upravo Yealink.

I kod MVC i kod ZVC sistema instalacija kabla između TV-a i konferencijskog stola je pojednostavljena, te nema više USB kabla. Dovoljan je samo jedan UTP kabl za audio, kontrolu i deljenje sadržaja, koje može biti žično ili bežično. Prednost je u tome i što sva oprema i delovi sistema dolaze iz njegovih fabrika te nije potrebno kupovati i tražiti dodatne delove sistema na tržištu, podrška je onda puno bolja, a isporuka sigurna i na vreme.

Yealink BYOD paketi (Bring Your Own Device) namenjeni su za rad s desktop aplikacijama svih poznatih VaaS platformi. Za pokretanje video-sastanka koristi se sopstveni računar i za sada postoje dva BYOD paketa: UVC30-CP900-BYOD i UVC40-BYOD. Mada, kombinacijom bilo koje Yealink-ove USB kamere (UVC30/UVC40/UVC50/UVC80), žičnih ili bežičnih mikrofona, plafonskih mikrofona ili spikerfona i zvučnika sa BYOD box adapterom, svako može uživati u video-sastanku sa odličnim videom i audio-sistemom.

Autor: Saša Pavić, COO, Senter

Ovlašćeni distributer Yealinka za Srbiju i višestruki Yealinkov Gold Partner je firma Senter d.o.o. www.senter.rs. Za više informacija posetite www.yealink.rs, www.yealink.com i www.yealinkmeeting.com.

