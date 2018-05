Shudu – prvi svetski digitalni model

Shudu, nazivaju jednom od najlepših modela na Instagramu, a stoji iza stranice @shudu.gram. Iako je nova na sceni, Shudu je izazvala popriličnu kontroverzu s obzirom na činjenicu da ona zapravo nije stvarna, već CGI (Computer-generated imagery) projekat fotografa Cameron James-Wilson-a.

Ove 2018. godine, moda, tehnologija i proširena realnost su se udružile neverovatnom brzinom, te smo na početku godine imali prilike da vidimo kako je Dolce & Gabbana poslao dronove na modnu pistu kako bi prošetali torbe umesto manekenki. U današnje vreme, pojavljivanje potpuno digitalnog modela kao što je Shudu nije veliko iznenađenje, međutim, i dalje je neobično. Tvorcu ovog modela, Cameron-u, za pravljenje jedne slike treba oko tri radna dana – a to ne uključuje nedelje prethodnog planiranja. „Dosta ljudi me je inspirisalo”, kaže Cameron za svoje početne ideje za Shudu. „Ali njena glavna inspiracija je Barbie princeza iz Južne Afrike, a očigledno je, što se tiče stvarnih žena, da su inspiracija za njen lik bile – Lupita, Duckie Thot i Nykhor. ”

Prvih nekoliko slika objavljenih na Shudu Instagram profilu dobile su veliku pažnju. Bilo je ljudi koji su bili oduševljeni njenom lepotom, dok su neki fotografi slali u DM zahteve da im bude model. To svedoči o hiperrealnom nivou detalja u Cameron-ovom 3D modeliranju. Shudu je pokrenula lavinu kada ju je primetio brend poznate pevačice Rihanna-e, Fenty, međutim u to vreme nije otkriveno da li je Shudu stvarna osoba ili ne. Nakon popularnosti koja dolazi uz Rihanna-u, Cameron je počeo da odgovara na privatne poruke kako bi pojasnio da je Shudu umetnički projekat. Naravno, objavljivanje na društvenim mrežama donosi čitav spektar mišljenja o nečijem radu, uključujući i kritiku. Neki korisnici su zapazili da proizvodnja fotografija crne žene od strane fotografa – i to od strane belog muškarca – zauzima prostor koji može ispuniti stvaran model, a svaka dobit od toga odlazi na štetu karijera stvarnih modela.

„Ovim ne pokušavam da oduzmem nekome nešto, ali pokušavam da dodam standard lepote koji se pomera ka nečemu mnogo inkluzivnijem.“, smatra Cameron. “Stvarno ne vidim Shudu kao biznis ili nešto na čemu ću da zarađujem“, kaže Cameron, “Ovo je više moj način da se izrazim, a kada mi se kompanije obrate, ako se ono što oni žele ne poklapa sa onim što sam ja zamislio za nju, onda odbijem saradnju. Novac nije ono zbog čega sam stvorio Shudu. Započeo sam je zbog sebe, kao način da se izrazim.”

📸@cjw.photo . . #3dart A post shared by Shudu Gram (@shudu.gram) on May 13, 2017 at 12:23pm PDT

Cameron takođe naglašava da je u stvaranju Shudu, naišao na izazov da stvori nekoga ko tako izgleda, zbog nedostatka raspoloživog softvera. „Kao i u mnogim industrijama, 3D svet u velikoj meri ima nedostatak etničke raznolikosti, a likovi tamne puti su naročito retki”, kaže on. „Postoji napor da se ovo promeni, i sa napretkom tehnike i 3D industrije, možemo očekivati promenu. Ali to je jedna stvar na koju Shudu doprinosi na svoj način. Od samog početka to nije bilo nešto namerno, ali sada sam veoma zainteresovan da pomognem u stvaranju resursa koji su potrebni programerima igara i 3D dizajnerima da naprave različite likove“.

Na pitanje da li ovo signalizira prelazak sa stvarnih modela na „savršene“ CGI zamene, Cameron kaže da „Ne vidim nju ili virtuelne ljude uopšte da preuzimaju stvarni svet“, kaže Cameron. „Rad koji je potreban za ovo je izuzetno intenzivan. Jedini razlog zašto Shudu mogu da napravim ovakvu kakva jeste, je zato što imam znanja o fotografiji, kosi, šminci. ”

Osim ako veliki modni brendovi ne odluči da angažuju nekog poput Shudu u kampanji (i odluče da rade na tehničkoj logistici), digitalni modeli poput nje verovatno će ostati samo umetnička dela, bez obzira na to što imaju veliki broj sledbenika na društvenim mrežama.

Izvor: Highsnobiety

Podelite s prijateljima

Tweet