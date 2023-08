Sigurni od nestanka električne energije: Šteta može da nastane i pre Game Over poruke

Video igre nikad nisu bile popularnije. Tokom 2020. bilo je 2,69 milijardi igrača, a očekuje se da će taj broj porasti na više od tri milijarde do kraja 2023. Prošle godine, preko 265.000 ljudi iz više od 100 zemalja došlo je na Gamescom, najveći svetski događaj o video igrama, čiji su striming sadržaji dostigli 130 miliona pregleda. S obzirom na ovaj nivo interesovanja, nije iznenađenje prognoza da će globalna gejming industrija vredeti preko 323 milijarde evra do 2026. godine.

Ipak, postoji jedna stvar koja predstavlja konstantnu pretnju gejmingu i koja u samo jednom trenu može da uništi sate i dane igračkog iskustva – nestanak električne energije.

Popularnost i prihod koji generiše gejming industrija oslanjaju se pre svega na kontinuiran i neprekidan doživljaj igranja. Na primer, prosečno vreme provedeno u ROBLOX igri naglo je smanjeno, i to za čak 93 procenta tokom trodnevnog pada servera 2021. godine, zbog čega mnogi igrači nisu mogli da pristupe igri i odustali su od nje.

Rešenje za ovakve probleme ponudila je kompanija Eaton, koja se bavi upravljanjem energijom. Njen klaster menadžer Aleksandar Vasić smatra da ništa ne može da naruši doživljaj igranja više od iznenadnog nestanka električne energije ili oštećenja opreme usled pojave prenapona.

“Bilo da se igrač sprema da postigne svoj lični rekord ili se nalazi u ključnoj tački onlajn meča sa drugim igračima, od vitalnog je značaja da zaštiti svoju opremu i sisteme od potencijalnih prekida i prenapona. UPS i Protection Box su praktična i pouzdana rešenja, ali je jako važno da i kompanije koje obezbeđuju gejming i internet usluge urade isto, kako bi bili sigurni da će svi igrači ostati u igri“, pojašnjava Vasić.

eSport ne bi postojao bez kvalitetne podrške

Iako mobilni uređaji danas zauzimaju najveći deo tržišta video igara, upotreba računara i konzola za igranje je i dalje visoka. Njihov kombinovani udeo porastao je za 5,8 procenata između 2015. i 2022. godine, a veliki deo rasta može se pripisati eSport fenomenu. Popularnost eSport takmičenja je izuzetna, što dokazuju odluke velikih korporacije Electronic Arts, Activision Blizzard ili ESPN da oforme svoje eSport timove, a vlada Velike Britanije uložila je čak milion funti u Britansku eSport asocijaciju. Kao i u domenu gejminga, očekuje se da će eSport tržište rasti i da će do 2026. vredeti više od 2,4 milijarde dolara.

Tekući eSport uspeh, i igranja uopšte, u velikoj meri zavisi od neprekinutog rada. Zamislite samo igrače koji se takmiče na eSport turniru – posle godina vežbanja stigli su do finala. Sve što treba da urade jeste da pobede poslednjeg protivnika i nagrada je njihova. Čak i najmanji prekid interneta, nestanak električne energije, bilo kakvo otkazivanje opreme u tom trenutku prouzrokovalo bi pad sistema i “pucanje“ igre. Njihov sav naporan rad bio bi uzaludan, a trenutak koji su čekali toliko dugo izgubio bi smisao.

Nažalost, rizik od prekida snabdevanja strujom je sve veći, a ovog leta svedoci smo koliko lako i u trenutku može do toga da dođe. Dodatno, globalna potražnja za energijom raste, a situacija se komplikuje prelaskom velikih elektrana sa korišćenja gasa, uglja ili nuklearne energije na obnovljive izvore, kakvi su vetro i solarna energija, a čiji kapacitet možda još uvek nije dovoljan da zameni konvencionalno snabdevanje. Važno je istaći i to da prenapon može dovesti do prekida u snabdevanju. Bilo zbog udara groma, neispravnih instalacija ili preopterećenog kola, privremeni i potencijalno štetni porasti napona duž provodnika i kablova mogu uzrokovati prekide, a u nekim slučajevima čak i oštetiti opremu.

Shodno svemu ovom igrači bi trebalo da razmotre ulaganje u UPS, zaštitu od prenapona i sertifikovane kablove i adaptere potrebne da bi njihov hardver bio povezan i zaštićen od efekata nestanka struje i fluktuacija napona.

UPS za različite potrebe

U nedostatku struje, UPS će se prebaciti sa mrežnog napajanja na baterije, što znači da će svi priključeni uređaji – računari, konzole, Wi-Fi ruteri… – ostati povezani nekoliko minuta, dovoljno dugo da omogući igračima da sačuvaju napredak dok se redovno napajanje ne vrati. A u slučaju da nestanak struje potraje duže, UPS će obezbediti da se hardver za igre isključuje na uredan način, bez gubitka kritičnih podataka.

UPS uređaji kompanije Eaton dostupni su u različitim modelima i specifikacijama, od kojih je svaki dizajniran da isporuči visokokvalitetno, pouzdano rezervno napajanje. Neki nude pristupačnu zaštitu od prenapona i napajanja za desktop računare, konzole i ostale uređaje za domaćinstvo, dok drugi pružaju naprednu zaštitu za switch-eve, rutere i modeme. A za najozbiljnije igrače postoje UPS rešenja posebno razvijena za zaštitu računara visokih performansi, koji pokreću zahtevne aplikacije za eSport takmičenja.

Zaštita od prenapona

“Da bi se dodatno smanjio rizik od pada sistema, zaštita od prenapona obezbeđuje električnu opremu od strujnih udara i skokova napona. Uključeni u zidne utičnice, bilo direktno ili preko kabla, ovi mali uređaji obično koriste varistore od metalnog oksida, i reaguju na pojavu povišenog napona, čime sprečavaju pojavu štete na uređaju koji štite“, objašnjava Aleksandar Vasić iz Eaton-a, koji napominje da se osim rešenja za krajnje korisnike, preporučuju i sistemi koji se ugrađuju tokom postavljanja instalacija u različitim fazama industrijske ili stambene izgradnje.

Oprema koja sadrži osetljiva elektronska kola posebno je ranjiva, što zaštitu od prenapona čini neophodnom za računare, konzole i povezane periferne uređaje kao što su monitori i ruteri, Wi-Fi i druga lokalna ili internet mrežna oprema. Zato Eaton oprema može da podrži pojedinačni uređaj ili da bude deo šireg plana, uključena još prilikom projekta i izgradnje stambene ili industrijske infrastrukture. S obzirom na to da rizik od nestanka električne energije i dalje raste, investicija u UPS i prenaponsku zaštitu bi zaista mogla da spasi vašu igru – mnogo pre Game Over poruke – bila ona lokalna ili globalna.

