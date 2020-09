Skype Meet Now u test verziji Windows 10

Microsoft je objavio još jednu novu test verziju operativnog sistema Windows 10 za Insajdere u Dev Channel-u.

Windows 10 Build 20221, objavljen 23. septembra, ima dugme Skype Meet Now dostupno u taskbaru u operativnom sistemu Windows 10. Microsoft je početkom ove godine već najavio MeetNow Skype funkciju. Ali unošenjem ikone za ovo u taskbar u operativnom sistemu Windows 10, Microsoft pokušava da olakša korisnicima brzo pokretanje video poziva bez potrebe za registracijom ili preuzimanjem. Ovo bi trebalo da pomogne Microsoftu u borbi protiv rastuće popularnosti Zoom-a.

Zvaničnici Microsofta rekli su da će se ova funkcija danas biti dostupna samo za one Windows Insajdere koji su na Dev kanalu, ali će se postepeno uvoditi na sve na tom kanalu. Microsoft je izvršio niz ispravki u ažuriranju funkcija Dev Channel Windows 10 pomoću verzije 20221, a postoji i lista poznatih problema. Microsoft dodaje i novu funkciju u svoju aplikaciju Your Phone, koja omogućava korisnicima da prikače važna obaveštenja na vrh fida. Zvaničnici su rekli da će se ova funkcija postepeno uvoditi tokom nekoliko dana za sve korisnike aplikacije Your Phone.

