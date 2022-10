Sledeća misija za kosmičke turiste

Ova godina je u mnogima probudila želju da uteknu s planete Zemlje, a u budućnosti bi put u kosmos mogao da postane realnost i za obične građane, bar one s dubokim džepom. Oni kojima je to već jednom pošlo za rukom su već kupili karte za sledeću misiju, a u pitanju je još jedan let do Internacionalne svemirske stanice.

NewSpace industrija kosmički turizam vidi kao važnu industrijsku granu budućnosti, pa se očekuje da do 2030. dostigne vrednost od oko tri milijarde dolara. Kompanije kao što je SpaceX već neko vreme testiraju letelice koje će moći da se koriste više puta, zahvaljujući čemu će putovanja u kosmos imati povoljnije cene za one koji nisu kosmonauti. Ovakva putovanja će u skorijoj budućnosti ipak biti moguća samo za putnike koji mogu da izdvoje velike sume novca, ali bi kasnije kosmičke ture mogle da budu moguće i za one koji nisu milioneri.

Evolucija tehnologije tu igra veliku ulogu – Musk je još 2018. na svom Twitter nalogu objasnio da se Starship letelica kompanije SpaceX odnosi na “spaceship/upper stage”, te da je osnažena Super Heavy sistemom, što je objašnjenje koje mnogim običnim smrtnicima ne znači puno. Jednostavnije rečeno: Space X je konstruisao letelicu koja bi trebalo da omogući brze letove do neke tačke u svemiru. To je korak bliže turističkim letovima u kosmos, ali i putovanjima do Meseca i Marsa.

Tu su i druge kompanije koje rade na svojim turističkim ponudama. Blue Origin koja testira New Shepard sistem koji će putnike lansirati u kosmos uz pomoć malih kapsula, dok Virgin Galactic radi na svemirskom avionu koji će se od rakete odvajati kada stigne u kosmos.

Što se više kompanije bude interesovalo za razvijanje letelica koje će moći da poleću i sleću više puta, to će odmor u svemiru biti bliži realnosti. Sledeći korak su hotelski kompleksi u kojima bi kosmički turisti mogli da provedu neko vreme, a kompanije su u ovu granu već uložile oko 3,6 milijardi dolara.

Dok se ne izgrade svemirski hoteli, tu je Internacionalna svemirska stanica. Prvi putnici koji nisu stručnjaci za svemir su do nje stigli u aprilu 2022, a uz pomoć Axiom Space. Tamo su ostali 17 dana, a izgleda da im se dopalo – sledeće putovanje je planirano za drugi kvartal 2023. godine. Posada za misiju Ax-2 još nije poznata, a očekuje se da letom upravlja neko ko je u prošlosti to već radio.

Izvor: Universe Today

