Snežni vrhovi na Plutonu veoma drugačiji od onih na Zemlji

Planine na Plutonu imaju snežne vrhove, ali se vrlo razlikuju od onih na Zemlji. Naime, ove snežne kupe nisu napravljene od smrznute vode, već od jednog gasa koji se kondenzuje i zamrzava na planinskim vrhovima.

Kada je letelica New Horizons 2015. godine proletela na 12.500 kilometara od Plutona, otkrila je iznenađujuće kompleksne pejzaže. Tako su ledene površine u ovom udaljenom svetu veoma raznovrsne, pa variraju od smrznutog metana, preko smrznutog nitrogena, pa sve do leda koji je nastao zamrzavanjem vode. Prema tvrdnjama eksperata temperature su toliko niske da je taj led tvrđi od kamena, a planine na Plutonu sačinjene su upravo od takvog ledenog materijala.

U oblastima Pigafetta Montes i Elcano Montes su primećeni i snežni vrhovi koji podsećaju na one na Zemlji, što je bilo zanimljivo, budući da takvi predeli do sada nisu registrovani nigde osim na našoj planeti. Pigafetta Montes ide 3,5 kilometara u visinu, a snežne kape se javljaju već na visini od 1,5 kilometara. Sastav snežnog pokrivača nije bio poznat – verovalo se da se radi o vodenom ledu, a ne o smrznutom metanu, ili mešavini sa smrznutim nitrogenom. Tako nije bilo moguće da se dođe do zaključka kako su se kape formirale.

Da bi odgovorili na pitanje porekla snežnog pokrivača eksperti su proučavali snimke visoke rezolucije koji su stigli sa letelice New Horizons, te su posle nekog vremena došli do zaključka da se radi o skoro čistom smrznutom metanu, sa tek slabim tragovima smrznutog nitrogena. Zahvaljujući novoj simulaciji otkriveno je i da snežne kape formiraju jedinstveni atmosferski procesi, što znači da su nastale na potpuno drugačiji način nego one na Zemlji, što se vidi i na priloženoj ilustraciji.

Izvor: space.com

