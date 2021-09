Snimajte dalje i beležite šire pomoću Canon-ovih novih RF objektiva

Canon Europe objavio je dva nova RF objektiva, osmišljena tako da pomognu narednoj generaciji entuzijasta i stvaralaca sadržaja da pripreme torbu sa opremom koja ima veliki potencijal, a po niskoj ceni. Lansirani uz Canon-ov novi EOS R3, ovi svestrani objektivi mogu da savladaju sve, od vlogovanja do astrofotografije!

Ova dva lagana, kompaktna objektiva obuhvataju Canon-ov prvi ultra-široki prajm objektiv u EOS R liniji proizvoda, RF 16mm F2.8 STM, kao i RF 100-400mm F5.6-8 IS USM – telefoto zum objektiv koji fotografa približava subjektu. Svestrani RF 16mm F2.8 STM zadovoljava rastuću potražnju za vlogovanjem, dok istovremeno predstavlja objektiv koji je savršen za fotografiju pejzaža, arhitekture i astrofotografiju. Pošto pomaže fotografima da premoste jaz do udaljenih subjekata, RF 100-400mm F5.6-8 IS USM savršen je za fotografisanje sportova i divljih životinja.

Dodavanjem ova dva nova objektiva, Canon-ov EOS R sistem pravi još jedan korak unapred sa ciljem da obezbedi grafička rešenja koja ispunjavaju sve potrebe.

Nove žižne daljine za fotografe u povoju i stvaraoce sadržaja

Ovi novi objektivi imaju koristi od nosača širokog prečnika sistema EOS R i kratke razdaljine između nosača i senzora – čime se stvaraju objektivi visokog kvaliteta sa novim žižnim daljinama i kompaktnom veličinom. RF 16mm F2.8 STM i RF 100-400mm F5.6-8 IS USM postižu impresivne optičke performanse, po ceni koja ih čini pristupačnim za fotografe svih nivoa. RF 16mm F2.8 STM je prajm objektiv prilagođen stvaraocima sadržaja, tako što im obezbeđuje širokougaoni objektiv punog formata kako bi svoj sadržaj podigli na viši nivo. RF 100-400mm F5.6-8 IS USM pruža fotografima amaterima mogućnost da zabeleže fotografije slično kao profesionalci, zahvaljujući neverovatnom zumu od 400 mm.

Oba koriste Canon-ovu naprednu optičku tehnologiju, uključujući Super Spectra premaz radi smanjivanja duhova (ghosting) i odblesaka (flare) što za rezultat ima oštre, detaljne slike. Ovi modeli takođe koriste jedno asferično sočivo kako bi postigli visok kvalitet slike i smanjili prisustvo aberacija koje bi mogle da izobliče sliku, bez potrebe za višestrukim elementima objektiva koji povećavaju masu.

RF 16mm F2.8 STM: Pogledajte širu sliku

Zahvaljujući širokom uglu i velikom otvoru blende, RF 16mm F2.8 STM je svestrani objektiv koji je pogodan za vlogovanje, kao i za brojne žanrove fotografije, poput grupnih fotografija, portreta u prirodi i fotografija arhitekture. Kao prvi prajm ultra-široki objektiv u EOS R sistemu, RF 16mm F2.8 STM pruža žižnu daljinu od 16 mm koja stvara izuzetno široko vidno polje i prenaglašen osećaj dubine. Zahvaljujući širokom otvoru blende od f/2.8, ovaj objektiv je odličan prilikom snimanja u uslovima slabog svetla kao što je astrofotografija, kao i za fotografiju sa većim brzinama zatvarača.

Ove karakteristike vlogerima omogućavaju da zabeleže snimke višeg kvaliteta pri slabom svetlu i da dobiju plitku dubinu polja čak i pri širokim uglovima, tako da se subjekti istaknu u odnosu na umekšanu pozadinu. Kao lagani prajm objektiv, on je savršen saputnik za vlogovanje u pokretu. Ako imaju potrebu za užim uglom prilikom snimanja video snimaka, korisnici mogu da upare RF 16mm F2.8 STM sa EOS R aparatima, kako bi snimali u APS-C opsečenom režimu i na taj način objektiv praktično pretvorili u 25,6-milimetarski objektiv. Zbog upotrebe Canon-ovog STM motora za fokusiranje, RF 16mm F2.8 STM omogućava glatko, skoro nečujno fokusiranje prilikom video snimanja. Zahvaljujući tome što pruža minimalnu razdaljinu fokusa od 0,13 m, fotografi i stvaraoci sadržaja mogu da zabeleže oštre slike čak i kada snimaju izbliza.

Ključne karakteristike objektiva RF 16mm F2.8 STM:

Ultra širokougaoni prajm objektiv sa 16-milimetarskom žižnom daljinom

Širok, svetao otvor blende od F2.8

Gladak, tih STM motor za fokusiranje

Težak svega 165 g

0,13 m minimalna razdaljina fokusa

Maksimalno uvećanje od 0,26x

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM: Približite se akciji

Dizajniran za početničke sportske fotografe i fotografe divljih životinja, ovaj telefoto zum objektiv pruža fleksibilan opseg žižnih daljina od 100 – 400 mm, što je odlično za snimanje udaljenih subjekata. Fotografima koji stoje uz ivice terena na fudbalskoj utakmici, na primer, RF 100-400mm F5.6-8 IS USM omogućava isti neverovatan domet kao i profesionalni telefoto objektivi, tako da oni mogu da zabeleže akciju i emocije igrača uzduž i popreko.

Pored telefoto performansi, RF 100-400mm F5.6-8 IS USM ima minimalnu razdaljinu fokusa od 0,88 m i maksimalno uvećanje od 0,41x, pa fotografi mogu da zabeleže sve detalje subjekta iz veće blizine. RF 100-400mm F5.6-8 IS USM postiže 5,5 koraka optičke stabilizacije slike u objektivu, što se povećava na 6 koraka kada se koristi koordinisana kontrola sa aparatima koji imaju stabilizaciju slike u telu (In-Body Image Stabilisation – IBIS).

Dizajniran za brzinu i preciznost, RF 100-400mm F5.6-8 IS USM opremljen je Nano USM motorom za fokusiranje kako bi imao gladak, brz fokus, a zahvaljujući prstenu za kontrolu objektiva, korisnicima omogućava unapređenu kontrolu nad postavkama za AV, Tv, ekspoziciju i ISO. Svetlo tražilo i proširene ISO mogućnosti na EOS R telima aparata u kombinaciji sa Dual Pixel CMOS AF-om omogućavaju fotografima da do maksimuma iskoriste objektiv koji krši tradicionalne konvencije veličine, težine i žižne daljine i da udobno snimaju slike.

Ključne karakteristike objektiva RF 100-400mm F5.6-8 IS USM:

Fleksibilan žižni raspon od 100-400 mm

Težine svega 635 g, on je lakši od većine objektiva sličnih specifikacija

0,88 m minimalna razdaljina fokusa pri 200 mm

Nano USM motor za fokusiranje radi glatkog, tihog fokusiranja

5,5 koraka optičke stabilizacije slike/kompatibilno sa stabilizacijom slike u telu (In Body Image Stabilizer – IBIS)

Napravite kompaktnu, ali svestranu torbu sa opremom

Zahvaljujući ova dva nova objektiva, fotografski i video entuzijasti mogu da naprave laganu torbu sa opremom koja otključava brojne mogućnosti. Novi RF 100-400mm F5.6-8 IS USM i RF 16mm F2.8 STM pružaju svestrane žižne daljine koje odgovaraju širokom spektru žanrova. RF 16mm F2.8 STM spada u pero-laku kategoriju uz svega 165 g – što je odlično za vlogere koji žele da snimaju u pokretu ili za pejzažne fotografe koji žele prenosni, ali moćni širokougaoni objektiv. Uz težinu od svega 635 g, RF 100-400mm F5.6-8 IS USM predstavlja objektiv koji postiže izvanrednu telefoto žižnu daljinu bez dodatne veličine. Kao neprocenjiva alatka za bilo kojeg ljubitelja prirode, on je dovoljno prenosiv za nošenje tokom dugih šetnji u potrazi za divljim životinjama koje želite da snimite.

Takođe, krenuo je u prodaju EOS R3, obavezan aparat za profesionalne sportske i novinske fotografe. Za više informacija posetite zvanični sajt!

Podelite s prijateljima

Tweet