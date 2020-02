Sonic The Hedgehog oborio rekord za film zasnovan na video igri

Filmovi koji su zasnovani na video igrama imaju tendenciju da pridobiju lošu reputaciju. Međutim, čini se da sa filmom Sonic the Hedgehog, Paramount ima pun pogodak u rukama. Prema izveštaju The Hollywood Reporter-a, film je upravo oborio rekord za film zasnovan na video igri pri čemu je uspeo da generiše 70 milion dolara za četiri dana u Americi.

Ovo je nasuprot filmu Detektiv Pikachu-u, koji je zasnovan na franšizi Pokemon, a koji je u istom periodu zaradio 54,3 miliona dolara. Na ostalim tržištima, za film se kaže da je zaradio 100 miliona dolara. Zapravo je iznenađujuće da je film prošao ovako dobro, s obzirom na kontroverze u početku.

Za one koji nisu upoznati, prvobitno izdanje trejlera filma prikazalo je Sonic-a koji nije izgledao kako smo navikli. To je dovelo do negodovanja ljubitelja, zbog čega je film odložen do 2020. (prvobitno je trebalo da izađe 2019.) jer je vraćen da bi se promenio njegov izgled i grafički prikaz u nešto što je ljubiteljima poznatije i približnije.

Čini se da je to bila dobra odluka, jer prema kritikama filma mnogi smatraju da je vrlo zabavan pomak, gde je pojavljivanje Jim Carrey-ja kao doktor Robotnik naišla na jako dobre reakcije. Ne zna se da li postoje planovi za nastavak, ali s obzirom na njegov uspeh ne bi bilo iznenađenje.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet