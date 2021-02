Sony A1 – bomba u svetu kamera i fotoaparata

Sony je upravo bacio bombu na svet fotoaparata lansiranjem modela A1, njegove nove vodeće full frame kamere bez ogledala. Zahvaljujući novom CMOS senzoru Exmor RS naslaganom na 50 megapiksela i vrhunskom Bionz XR procesoru, nudi brzinu snimanja od 30 fps, 8K 30P / 4K 120P video i još mnogo toga. Uz sve to, lako može da zameni Canonov R5, mada dolazi po znatno višoj ceni.

Trese se tržište fotoaparata

Ključna karakteristika A1 mogla bi biti neverovatna brzina. Može da snimi slike od 50,1 megapiksela pri brzini do 30 fps, uz omogućeno automatsko fokusiranje i automatsku ekspoziciju, koristeći elektronski zatvarač. Na tim brzinama možete da snimite do 155 komprimovanih RAW datoteka pre nego što se bafer napuni. Brzine padaju na 10 fps sa mehaničkim zatvaračem, ali to je i dalje odlično s obzirom na senzor vrlo visoke rezolucije. Štaviše, te slike ćete dobiti bez zamračenja zahvaljujući prvom na svetu 240Hz OLED elektronskom tražilu (EVF) sa rezolucijom od 9,44 miliona tačaka i vidnim poljem 0,90X. To je slično EVF-u koji se nalazi na A7S III, ali A1-ov EVF ima dvostruku brzinu osvežavanja i veće vidno polje.

Tu su impresivne karakteristike snimanja video sadržaja, ali i mnoge druge napredne opcije. Prednarudžbine su počele po ceni od 6,498 dolara za telo, što je za 3,000 dolara više u odnosu na Canon EOS R5. Međutim, A1 je sada Sonijev vodeći model namenjen profesionalnim fotografima i videografima, koji ni po sekundu neće zaletati po toj ceni. Očekuje se da će isporuka početi oko 25. februara, a potrošačima će biti dostupna negde u martu.

