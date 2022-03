Sony State of Play: Square Enix i dve nove igre

Ispostavilo se da ove godine dobijamo dve Square Enix igre – Triangle Strategy je bila prva, a na događaju Sony State of Play je otkriveno da stiže i The DioField Chronicle.

Čini se da druga igra podseća na Fire Emblem, što je dobra vest za sve ljubitelje fantazije. The DioField Chronicle se očekuje na konzolama PS4 i PS5 do kraja 2022. godine, a već se pojavio trejler koji prikazuje moćna kraljevstva, žestoke borbe, pa sve jako liči na Fire Emblem: Three Houses.

Priča prati grupu plaćenika koji sebe zovu Blue Fox, te napore da se probiju kroz ratom zahvaćeni kontinent. To znači da se radi o poznatom šablonu koji je uobičajen za sve taktičke igre, što ne mora da bude loša vest.

Ljubitelji još od 1997. godine i igre Final Fantasy Tactics za PS1 čekaju pravog naslednika, pa ostaje da se vidi da li će se The DioField Chronicle približiti toj tituli.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet