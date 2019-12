Space X: Genetički modifikovani miševi na Internacionalnoj svemirskoj stanici

Space X je lansirao raketu koja je ka Internacionalnoj svemirskoj stanici ponela preko dve tone zaliha, a među teretom se našla i grupa genetski modifikovanih miševa.

SpaceX Dragon kapsula je put kosmosa krenula 11. decembra, te se našla na vrhu Falcon 9 rakete koja je lansirana iz Kennedy Space centra na Floridi. Očekuje se da pošiljka do stanice stigne 15. decembra, te da tom prilikom svoje mesto u kosmosu pronađu i miševi čiji su geni modifikovani tako da utiču na povećanje mišićne mase. Ovaj eksperiment bi naučnicima trebalo da pomogne da bolje razumeju gubitak mišićne i koštane mase kod astronauta koji neko vreme provedu u kosmosu.

Space X na Internacionalnu svemirsku stanicu redovno šalje pošiljke čija vrednost ide i do nekoliko milijardi dolara, a neuspešna je bila samo jedna misija iz 2015 – sedma po redu – kada je SpaceX Falcon raketa eksplodirala tokom poletanja. Kompanija Elona Muska bi sa ovim zadacima trebalo da nastavi bar do 2024. godine, do kada je potpisan ugovor, a nova letelica Crew Dragon bi trebalo da omogući i transport astronauta i ostale posade.

Izvor: CNN

