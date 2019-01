SpaceX će otpustiti 10% zaposlenih u cilju prikupljanja sredstava za finansiranje budućih projekata

Prema Reuters-u, kompanija SpaceX će u narednom periodu otpustiti 10% od svojih 6.000 zaposlenih. To možda zvuči kao iznenađenje, jer je ova privatna svemirska korporacija bila profitabilna, prvenstveno zahvaljujući dobrim finansijskim ugovorima sa klijentima kao što su NASA ili US Air Force. Međutim, ta sredstva očigledno nisu dovoljna za finansiranje do sada najvećih projekta – razvoja interplanetarne rakete i svemirski zasnovanog globalnog Interneta koji će pokriti celu planetu.

U saopštenju koje je SpaceX dostavio medijskim kućama, najavljeno je da su preduzeti koraci kako bi kompanija postala bolje optimizovana, jer su ovako skupi slični poduhvati rezultirali bankrotiranjem nekih drugih kompanija. Da bi izbegli takav scenario, odlučili su se da smanje troškove tako što će se „odreći“ nekih članova dosadašnjeg tima. SpaceX je zahvalan svima njima na doprinosu i privrženosti koji su pokazali prema kompaniji i njenim ciljevima i jedini razlog zašto će morati da se oprosti od nekih zaposlenih su izuzetno teški izazovi koji predstoje u narednom periodu.

Prema Ars Technica portalu, ipak možda i nije sve tako kako na prvi pogled izgleda. Prema njima, ovo je samo izgovor za javnost Elona Maska, kako bi uklonio zaposlene koji nisu dovoljno efikasni u radu. Tome u prilog možda govori i Alpha report s kraja prošle godine, koji pokazuje da SpaceX možda nije toliko profitabilan kao što je izgledalo, bez obzira na to što je Falcon 9 raketa postala pravi hit među klijentima.

Koji god da je razlog u pitanju, činjenica je da će otpuštanje oko 600 zaposlenih obezbediti dodatna sredstva za finansiranje, koje su SpaceX-u neophodna, pre nego što Starship i Starlink počnu da donose novac.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet