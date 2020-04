SpaceX izgubio i treći Starship prototip

Na test lokaciji u Boca Chica-i, SpaceX je sinoć izgubio i treći prototip svoje Starship rakete u punoj veličini. SN3 raketa nije uspela da prođe cryo-test – punjenje nitrogenom i dovođenjem temperature i pritiska rakete na uslove leta. Raketa je u jednom trenutku izgubila pritisak i raspala se.

Odmah nakon neuspešnog testiranja, osnivač SpaceX-a, Ilon Mask je objavio na Twitter-u da au već počeli da analiziraju u čemu je problem.

Ovo je treće neuspešno testiranje Starship rakete, sa testovima koji predhode probi motora i potencijalnim testovima lansiranja. Da su ovi testovi bili uspešni i da je sve išlo po planu, SN3 bi već tokom sledeće nedelje imala test lansiranja do visine od 150 metara. Sada je jasno da se to neće dogoditi i da će testiranje Raptor motora morati da bude odloženo za neodređeno vreme. Nakon neuspeha SN1, prve test rakete u punoj veličini, Mask je naložio inženjerima da tretiraju raketu kao svoje dete i da je ne šalju na testiranje dok ne budu sigurni da je sve urađeno kako treba. Očigledno je da ipak niko ne može da bude siguran u to dok se ne izvrši testiranje.

Ipak, ni ovaj neuspeh neće zaustaviti SpaceX da se dalje razvija. U svojim proizvodnim halama u Južnom Teksasu oni ubrzano razvijaju nove i naprednije prototipe Starship rakete. Iz svakog neuspeha očekuje se da će naučiti nešto novo, a sledeći termin testiranja četvrtog prototipa, SN4, već je zakazan pre kraja ovog meseca.

