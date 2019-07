SpaceX izgubio kontakt sa tri Starlink satelita

Kompanija SpaceX je 23. maja lansirala prvu seriju Starlink satelita, koji bi, kada „sazvežđe“ bude kompletno, trebalo da obezbedi internet konekciju u svim delovima planete Zemlje. Tako se prvih šezdeset satelita našlo u kosmosu, a planirano je da u završnoj fazi projekta oko Zemlje orbitira veći broj ovakvih satelita, i to na udaljenosti od 550 kilometara.

Tokom proteklih mesec dana konstelacija je dobro funkcionisala, a sve dok 28. juna baza nije izgubila vezu sa tri satelita. Eksperti ističu da sateliti koji su u kvaru ne predstavljaju opasnost, budući da se očekuje da sagore u Zemljinoj atmosferi. Kada je lansirana prva grupa satelita konstelacija se prvo našla na udaljenosti od 440 kilometara, odakle je trebalo da stigne do planiranih 550 kilometara, ali je još tada primećeno da su neki sateliti ostali na prvoj destinaciji. Do sada je 45 satelita stiglo do krajnjeg cilja, pet je još uvek u fazi putovanja na zadatu tačku, dok je pet još uvek u fazi provere sistema. Kada se svi budu našli na planiranom mestu očekuje se da počnu sa testiranjem Starlink signala.

Planirano je da se u budućnosti lansira još više satelita, pa bi do aprila 2024. prvoj seriji trebalo da se pridruži još 1.584 satelita, a do novembra 2027. još 2.200. SpaceX se suočava i sa ozbiljnom konkurencijom, budući da je sve više kompanija zainteresovano za sopstvene satelitske konstelacije u kosmosu, pa ostaje da se vidi da li će uspeti da održi prednost koju je stekao na samom početku.

