SpaceX lansirao još šezdeset Starlink satelita

Kompanija Space X je 4. februara u orbitu lansirala još 60 internet satelita, a radi se o važnoj misiji, ne samo za Starlink konstelaciju, već i za raketu Falcon 9.

Naime, raketa je poletela sa stanice Cape Canaveral na Floridi i na planiranu destinaciju ponela 60 satelita. Nakon devet minuta donji deo rakete (takozvani „first stage“), čija je uloga da letelicu podigne do najviših delova atmosfere, se bezbedno vratio natrag, te se prizemljio na Space X brod “Of Course I Still Love You”, koji pluta po Atlantskom okeanu. Bilo je to peto po redu uspešno spuštanje za ovaj deo Falcon 9 rakete, a misija je dobila ime Starlink 18, uprkos tome što Starlink 17 nije poleteo 1. februara kao što je prvobitno planirano.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/96pHRHXZi0 — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Space X je do sada u orbitu poslao više od hiljadu Starlink satelita, a planirano je da u prvoj konstelaciji bude 1.440 jedinica, da bi ih do kraja projekta bilo na desetine hiljada. Ovo je ujedno i četvrto po redu Space X lansiranje od početka 2021. godine, te sedamnaesta Starlink misija.

Izvor: Space.com

Podelite s prijateljima

Tweet