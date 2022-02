SpaceX: Premium usluge satelitskog interneta

Usluga će koštati 2.500 dolara i zahtevaće depozit od 500 dolara.

Premium paket i cena pet puta veća od sadašnje

SpaceX je otkrio novi paket za svoju satelitsku internet uslugu Starlink sa većim performansama, ali cenama. Novi paket sa nazivom Starlink Premium, nudi brzine između 150 i 500 Mbps sa kašnjenjem od 20 do 40 milisekundi i 50 do 250 Mbps sa istom latencijom. Brzine otpremanja su takođe porasle, sa 10 na 20 Mbps i sa 20 do 40 Mbps za Premium paket.

Međutim, to povećanje performansi za otprilike duplo, koštaće pet puta više. Starlink Premium koštaće 500 dolara mesečno u poređenju sa 99 dolara mesečno za standardni paket.

Takođe, biće potrebno 2.500 dolara za antenu i ostali drugi hardver, u poređenju sa 499 dolara za osnovni paket. Zatim biće potreban i depozit od 500 dolara za rezervaciju Premium antene.

SpaceX je rekao da će nova usluga bolje funkcionisati u „ekstremnim vremenskim uslovima“ i da će kupci dobiti prioritetnu podršku 24/7.

Verovatno će to biti jedina opcija za brzi internet dostupan na mnogim udaljenim mestima, gde bi dodatna zaštita od atmosferskih uticaja mogla dobro doći. SpaceX je najavio da će Starlink izaći iz beta verzije prošlog oktobra, a nedavno je predstavio novu pravougaonu satelitsku antenu koja je mnogo manja i tanja od originalne okrugle.

Nova Premium antena je očigledno veća i navodno „pomaže u obezbeđivanju propusnog opsega za kritične operacije čak i u vremenu najveće upotrebe mreže“, prema izveštajima iz kompanije.

Starlink je sredinom januara lansirao preko 2.000 satelita, sa oko 1.500 u operativnoj orbiti. Trenutni sistem je ovlašćen za do 4.408 satelita, što je otprilike trostruko više od trenutnog broja.

Ko bude zainteresovan za Premium paket, porudžbine su sada otvorene, a korišćenje bi trebalo da počne u drugom kvartalu 2022.godine.

