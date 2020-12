SpaceX Starship: Eksplozija nakon uspešnog testiranja

Prototip Starship SN8 poleteo je 9. decembra, te se u vazduhu održao cela dva minuta, a ceo let je potrajao tek nekoliko minuta više od toga. Trebalo je da se popne do visine od oko 12,5 kilometara. Kada su aktivirani Raptor motori, a kako bi se letelica prizemljila, umesto sletanja je usledila spektakularna eksplozija.

Musk je još 2018. na svom Twitter nalogu objasnio da se Starship odnosi na “spaceship/upper stage”, te da je letelica osnažena Super Heavy sistemom, što je objašnjenje koje mnogim običnim smrtnicima ne znači puno. Jednostavnije rečeno: Space X je konstruisao letelicu koja bi trebalo da omogući brze letove do neke tačke u svemiru. To je korak bliže turističkim letovima u kosmos, ali i putovanjima do Meseca i Marsa. Bilo je planirano da novi let pokaže snagu tri Raptor motora, a u nekoliko minuta. U prethodnim letovima iz avgusta i septembra letelica je išla do visine od 150 metara, a tom prilikom je korišćen samo jedan Raptor motor, dok je ovog puta aktivirano tri.

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Ističe se da je uprkos eksploziji sve proteklo po planu, te da su Raptor motori gašeni kako bi se testirali svi potencijalni scenariji. Poslednji test let je još jedan korak ka misiji koja bi se zaputila ka Marsu, ali je jasno da su potrebna brojna dodatna rešenja. Sledeći na redu je prototip SN9, koji se već sprema za test let.

Izvor: CNET

Podelite s prijateljima

Tweet