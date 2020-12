Igra Cyberpunk 2077 lansirana uprkos upozorenjima

Cyberpunk 2077 – RPG iz CD Projekt Red – konačno je pušten u prodaju, a uprkos upozorenjima da može da izazove epileptične napade kod onih koji žive sa ovom bolešću.

Do sada je moglo da se čuje da će biti „vrlo sličan, ali i vrlo različit“ od popularne i voljene igre The Witcher 3, te da će ponuditi veliki svet prepun likova, samo što će glavna kampanja biti kraća od one koju nudi The Witcher. Posle nekoliko odlaganja igra je konačno spremna, a pretpostavlja se da su kreatori zanemarili upozorenja upravo zbog ranijih odlaganja, te pretnji koje su stizale od nestrpljivih igrača.

U pitanju je jedna od najskupljih igara na svetu, pa je privukla pažnju skoro kao neki holivudski film. Lansiranje je ipak prošlo bez mnogo buke, iako igra već dobija odlične ocene, pa joj je Metacritic, na primer, dao 91 od mogućih 100 poena. Najviše se hvali futuristička vizija grada u kojem se priča odvija, te sloboda koju igrači dobijaju. Tu su i oni koji tvrde da je studio lansirao nezavršeni projekat, budući da, kako kažu, na PS4 konzolama igra ne izgleda dobro.

CD Projekt RED je objavio da je igru naručilo preko osam miliona igrača, što se smatra više nego dobrim rezultatom.

Izvor: IBT

