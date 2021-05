SpaceX: Starship letelica koja nije eksplodirala

Kompanija Space X je 5. maja napravila još jedan korak ka slobodnijem putovanju u svemir, a nakon što je najnovija Starship letelica preživela lansiranje, a potom i ponovno spuštanje.

U pitanju je Starship SN15, model koji bi mogao da bude zaslužan za budućnost kosmičkog turizma, te letove s ljudskom posadom. Za razliku od prethodnih prototipa koji su se suočavali s velikim brojem problema – SN8, SN9 i SN10 su na primer eksplodirali – SN15 se pokazao kao vrlo uspešan, najpre zbog toga što je ostao u jednom komadu.

NewSpace industrija kosmički turizam vidi kao važnu industrijsku granu budućnosti, pa se očekuje da do 2030. dostigne vrednost od oko tri milijarde dolara. Kompanije kao što je SpaceX već testiraju letelice koje će moći da se koriste više puta, zahvaljujući čemu će putovanja u kosmos imati povoljnije cene za one koji nisu kosmonauti. Ovakva putovanja će u skorijoj budućnosti ipak biti moguća samo za one koji mogu da izdvoje velike sume novca, ali bi kasnije kosmičke ture mogle da budu otvorene i za one koji nisu milioneri.

Live feed of Starship SN15 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/chZjdVAute — SpaceX (@SpaceX) May 5, 2021

Evolucija tehnologije tu igra veliku ulogu – Musk je još 2018. na svom Twitter nalogu objasnio da se Starship letelica kompanije SpaceX odnosi na “spaceship/upper stage”, te da je osnažena Super Heavy sistemom, što je objašnjenje koje mnogim običnim smrtnicima ne znači puno. Jednostavnije rečeno: Space X je konstruisao letelicu koja bi trebalo da omogući brze letove do neke tačke u svemiru. To je korak bliže turističkim letovima u kosmos, ali i putovanjima do Meseca i Marsa.

Starship SN15 je do sada najnapredniji prototip. Istina, donji deo letelice se nakratko zapalio odmah nakon sletanja, ali je problem rešen na vreme.

Starship landing nominal! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet