Specijalni Agile Humans Meetup u saradnji sa Women in Agile Berlin

Dragi prijatelji, pozivamo vas na specijalno izdanje Agile Humans® Lean Coffee Meetup susreta. U partnerstvu sa organizacijom Women in Agile Berlin, sutra, u sredu 19. januara 2022. godine od 18h, održaće se specijalan meetup Samoorganizacija u Agilnim Timovima. Govornik je napredni Scrum Master Marija Nikolić, koja je transformisala mnoge uspešne organizacije, prevazišla različite prepreke i koja je spremna da svoja iskustva podeli sa nama.

Samoorganizacija je izvršila značajan uticaj na menadžment i načine na koje razumemo savremeno poslovanje. Postalo je lakše preuzeti velike projekte, završiti poslove koji su međusobno zavisni i sagledati probleme iz više različitih perspektiva. Veća brzina, produktivnost i motivacija rezultiraju boljim rešenjima, čineći daleko jednostavnijim suočavanje sa neizvesnošću i čestim promenama.

Ipak, nije uvek lako adaptirati se ovakvom načinu funkcionisanja. Mnogi su navikli na tradicionalno upravljanje i stare organizacione strukture. Koje su razlike između ovih pristupa? Šta znači imati samoorganizovane timove? Koje su najčešće prepreke za rad u samoorganizovanom timu, a koje prednosti?

Početak nove godine je odlična prilika za nove perspektive i unapređivanje poslovnog okruženja. Pridružite nam se u energičnoj i inventivnoj diskusiji o agilnoj samoorganizaciji timova. Razgovaraćemo o prednostima samoorganizacije, kao i o čestim izazovima. Naučite kako da pritisak pretvorite u motivaciju i kako da izbegnete zamke i prevaziđete uobičajene prepreke na putu saradnje i efikasnog rasta agilnih timova.

Meetup će se održati online, putem Zoom platforme na engleskom jeziku,. Radujemo se što ćemo čuti vaša iskustva i razmeniti korisne savete. Vidimo se uskoro!

O GOVORNIKU

Marija Nikolić je agilni trener, napredni Scrum Master i vodeći Scrum Master u Smith Micro Software kompaniji. Vodi tim Scrum Master-a i radi na agilnoj transformaciji koristeći LeSS i LeSS okvire. Rođena je u Beogradu, gde je diplomirala na Fakultetu Organizacionih nauka na odseku Informacioni sistemi.

Na istom fakultetu radila je kao asistent u nastavi dok je završavala magistarske teze. U poslednjih 15 godina aktivno je učestvovala u više od 10 velikih projekata isporuke i implementacije IT sistema u Evropi, SAD i na Bliskom istoku. Radila je na vodećim ulogama kao što su IT menadžer, šef IT -a, vodeći Scrum majstor, menadžer isporuke projekata sa prethodnim iskustvom kao programer i konsultant.

Kao veliki entuzijasta u istraživanju i učenju o različitim organizacijama u IT industriji, trenutno vežba Agile i pokušava da otkrije načine za njeno funkcionisanje u različitim projektima.

