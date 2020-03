Špijuniranje danas: Digitalni Džejms Bond

Špijuniranje, to jest pribavljanje informacija bez dozvole vlasnika, postoji još od davnina. Može se reći da je staro koliko i čovečanstvo. Do korisnih, poverljivih informacija dolazilo se na razne načine. Ipak, davno je prošlo vreme kada je vrhunac špijunskog umeća bilo prenošenje poruka, ostavljanje na tajnim mestima ili spretna razmena informacija u „slučajnim“ susretima agenata. Sada se sve svodi na IT.

Tehnologija je znatno napredovala, prenos informacija postao je mnogo jednostavniji. Istovremeno, ta ista tehnologija učinila je da se informacije gotovo ne mogu sakriti. Zbog toga se pred tajne službe postavljaju vrlo izazovni zadaci u otkrivanju tuđih i zaštiti sopstvenih informacija. Ne radi se samo o državnim interesima – špijunaža i kontrašpijunaža proširile su se i na druge sfere života – poslovnu, političku, privatnu…

IT – raj za špijunažu

Dok se s nestrpljenjem očekuje premijera najnovijeg, 25. po redu, filma o Džems Bondu, može se reći da je futuristička oprema popularnih filmskih Džems Bondova danas postala realnost. Razvoj informacionih tehnologija značajno je doprineo razvoju tzv. signalne špijunaže (presretanje poruka i kanala komunikacije, razbijanje šifara i elektronska špijunaža). Pristup tajnim informacijama danas se može jednostavno ostvariti pomoću hardverskih i softverskih komponenti montiranih na mobilnim telefonima (GSM špijunaža), računarima, laptopovima… Ti uređaji postaju sve naprednijih mogućnosti, sve manjih dimenzija i sve jeftiniji, a time i dostupniji sve širem krugu korisnika.

Aktivistička grupa došla je do brošure kompanije SSG, koju su autori nazvali Crna knjiga. To je fascinantna kolekcija špijunske opreme

Poverljivi podaci se praktično mogu prikupljati sa bilo kog mesta i u bilo koje doba. Uređaji za prisluškivanje i nadgledanje se mogu postavljati u službenim i privatnim prostorijama, vozilima, na ulicama i drugim javnim mestima. Da u tome izuzetaka nema potvrđuje informacija da su pre nekoliko meseci sprave za nadgledanje locirane u blizini Bele kuće, a da je pored obale Norveške otkriven beli kit sa špijunskom opremom; oko glave je imao čvrsto obmotan držač sa kamerom.

Koristi se i vrlo širok dijapazon uređaja za ometanje signala, kako bi se blokirao (otkrio i deaktivirao) rad uređaja za prisluškivanje. Iako uređaji za ometanje signala mogu imati i pozitivnu primenu (u medicinskim ustanovama, pozorištima, školama, fakultetima…), njihova primena namenjena je pre svega tajnim malverzacijama. Sa razvojem tehnologije uređaji za prisluškivanje i nadgledanje, kao i za ometanje signala postali su dostupni i širokoj javnosti. Na primer, špijunske kamere u raznim oblicima, i to po vrlo pristupačnim cenama, mogu se naći u ključu za automobil, olovci, privesku, digitalnom satu, kompjuterskom mišu…

Crna knjiga

FBI, agencija američke Vlade, jedan je od sinonima za (kontra)špijunažu. Time se, naravno, bave i druge agencije u Americi (CIA, DEA, Secret Service, ICE), kao i slične agencije širom sveta. Po pravilu, oblast špijunaže prate česte afere oko otkrivanja špijuna i špijunske opreme (čak i kod nas). Najnovija afera u Americi dogodila se početkom februara. Naime, aktivistička grupa koja se zalaže za javnost u radu američke Vlade, Open the Government, došla je do kopije brošure kompanije Special Services Group (poznati dobavljač nadzorne opreme), koja već neko vreme snabdeva FBI specijalnom špijunskom opremom.

Kompanija SSG ne reklamira svoje proizvode javno, već prodaje nadzornu opremu policiji. Njen logotip je piramida sa svevidećim okom, koja se može videti na poleđini novčanice od jednog dolara. Slogan kompanje je „Stalna budnost“ (Constant Vigilance). S obzirom na to, usledila su oštra reagovanja i pretnje od SSG‑a, ali su informacije ipak publikovane jer su zasnovane na dokumentima dostupnim javnosti. Prema podacima javnih nabavki, SSG je sklopila ugovore vredne oko 2,6 miliona dolara s više od 20 američkih agencija. Između ostalog, američki Secret Service platio je SSG‑u oko 820.000 dolara za Mobile Video Platform Kits, a američka poreska služba (IRS – Internal Revenue Service) više od milion dolara.

Aktivistička grupa došla je do brošure kompanije SSG, koju su autori nazvali Crna knjiga. Zanimljiva je kolekcija špijunske opreme koja se našla u toj brošuri. Ona je u potpunosti potvrdila činjenicu da špijunske kamere mogu biti praktično postavljene svuda. U ponudi SSG‑a su špijunski uređaji za postavljanje na nadgrobne spomenike, u kućne uređaje – usisivače, pa čak i dečja sedišta za automobile. Tu su i uređaji poput budilnika (pogodni za postavljanje, na primer, u hotelskoj sobi), a dizajnirani su i foto‑aparati poput sitnih stabala, rastinja, stena i kamenja.

Neobične lokacije opreme za špijunažu

Jedna od najneobičnijih lokacija, pomenuta u Crnoj knjizi, jesu nadgrobni spomenici. Uređaj zasnovan na novoj video‑tehnologiji prikrivanja koja pruža mogućnost nadzora s daljine naziva se Tombstone Cam. To je kompletan uređaj (sistem „sve u jednom“) s mogućnošću PTZ (pan – tilt – zoom) snimanja video i audio zapisa. Napaja se baterijom (LiFePO4), koja omogućava autonomnost rada u trajanju od dva dana. Potpuno je prenosiv, pa se lako može premeštati s jedne lokacije na drugu.

Neobična je i lokacija uređaja IP Baby Seat Drop Kit, razvijenog u okviru serije uređaja Rapid Vehicle Deployment Kit. To je još jedan od sistema za brzo i lako postavljanje, ovoga puta, kao što sam naziv kaže, u dečje sedište u automobilima. Ova, verovatno prva kamera napravljena upravo za dečje sedište, zapravo je IP kamera visoke definicije, sa odličnim zumom. Zbog mogućnosti rotiranja pod punim uglom od 360 stepeni (PTZ kamera) ima mogućnost snimanja sa svih strana.

Shop‑Vac Covert DVR Recording System je kamera i hard‑disk od 1 TB sakriveni unutar običnog kućnog usisivača. Konektor za napajanje naizmeničnom strujom omogućava prisluškivanje u dužem periodu, dok je opcija s jednosmernim napajanjem (baterijom) namenjena primeni u mobilnim uslovima. Takođe je opremljen PTZ IP kamerom visoke definicije sa optičkim zumom 20 puta, mobilnim gateway‑em za daljinski video‑prenos, kao i Wi‑Fi komunikacijom za kraća rastojanja. Postoji mogućnost daljinskog upravljanja, a sistem je kompatibilan s različitim opcijama softvera za video‑menadžment – Milestone, View Commander…

Agenti iz senke

Ostali proizvodi uključuju tradicionalne nadzorne kamere i sočiva, kao i alate za nečujan ulazak u zgradu – Phantom RFID Exploitation Tool Kit. Oni omogućavaju agentu da klonira pristupnu karticu, dok Shadow proizvodi mogu tajno da obezbede korisniku pristupni PIN kod na panelu alarma. Tu su i uređaji za prisluškivanje kroz zidove Throgh‑the‑Wall Listening Device pod nazivom The Wand II, kod kojih se pritiskom na jedno dugme potpuno redukuje buka iz okruženja. Pomenimo još i K‑Mic in‑mouth Microphone & Speaker Set, sićušan Bluetooth uređaj čija je lokacija na zubima korisnika. On omogućava savršenu hands free komunikaciju u bučnom okruženju, a mogućnost da bude primećen, kako kaže Crna knjiga, jednaka je nuli.

Osim kompanije SSG, i mnogi drugi proizvode špijunsku opremu – Adaptive Digital System (potpisala je ugovor sa agencijom DEA pod parolom „prikrivanje“), zatim Cowboy Streetlight Concealments, koja je potpisala ugovore za „opremu za snimanje i reprodukciju video‑zapisa“. Kompanija Total Box System Portable pravi prislušne uređaje montirane u prenosive kutije za alat, dok britanska kompanija Cobham proizvodi kamere koje se postavljaju u kantu za smeće.

Zato, oprezno! Nemojte se opterećivati pokušajem da otkrijete prisustvo špijunske opreme. Tako je vešto skrivena da ćete je teško videti. Većina nas veruje da nema razloga da bude pod prismotrom, ali ništa nas više ne može iznenaditi. Nije isključena mogućnost da nas iz senke vreba James Bond…

Autor: Nadežda Veljković

