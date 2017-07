Sprema nam se telepatija

Mary Lou Jepsen, profesorka na Institutu za tehnologiju u Masačusetsu (MIT), te inženjerka u Intelu, Facebook-u, Oculus-u i Google-u, tvrdi kako je nadomak otkrića koje koje će omogućiti telepatsku komunikaciju.

Mark Zukerberg je 2015. godine rekao kako misli da ćemo “jednog dana moći da šaljemo misli jedni drugima i to direktno, koristeći tehnologiju. Čim nešto pomislite ili osetite, moći ćete da učinite da to isto osete i vide vaši prijatelji, ukoliko to budete želeli. Ranije smo slali samo tekstualne poruke, a danas uglavnom komuniciramo fotografijama. U budućnosti će video biti mnogo važniji od fotografija. Posle toga, neposredna iskustva poput virtuelne realnosti postaće standard, a posle toga ćemo imati moć da delimo naše puno čulno i emocionalno iskustvo sa ljudima, kad god to poželimo.”

Mary Lou Jepsen je, ubrzo pošto je napustila mesto u Oculus-u, osnovala Openwater, koji se trenutno bavi razvijanjem uređaja koji će tehnike za magnetnu rezonancu (MRI) da smesti u malu spravu, pogodnu za nošenje. Ova sprava bi trebalo da omogući detaljniji uvid u ljudsko telo i um, nove mogućnosti za dijagnostifikovanje i lečenje bolesti, i, na kraju, komunikaciju putem misli, a Jepsen očekuje da se sve to ostvari u narednih osam godina.

Osnovna ideja je da se umanje ogromne MRI mašine koje se mogu naći u bolnicama, te da se pretvore u fleksibilne LCD ekrane, koji će moći da se integrišu u sprave koje će ličiti na ski naočare, i koje će koristiti infracrvene zrake da omoguće detaljno posmatranje onoga što se dešava u ljudskom mozgu.

Iako zvuči kao naučna fantastika, Jepsen nas uverava da će ova “kapa za razmišljanje” vrlo brzo ugledati svetlost dana, te će omogućiti komunikaciju putem misli, koja će biti brža i koja će nas osposobiti da budemo konkurencija veštačkoj inteligenciji za koju se misli da bi uskoro mogla da preotme radna mesta ljudskim bićima.

