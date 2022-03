Šta je New Commerce Experience i na koga se odnosi?

Microsoft je 2019. godine promovisao novi način kupovine svojih alata u okviru Microsoft Cloud Solution Provider programa licenciranja (CSP) pod nazivom New Commerce Experience, koji sve češće službeno zovemo NCE.

Prva pomisao bila nam je: „Zar još jedna skraćenica koju moramo da uključimo u konsultacije s kupcima?” Ali navikli smo da Microsoft voli te „egzotične” troslovne skraćenice, tako da nam NCE više ne para uši, već nam se spontano uvukla pod kožu.

U početku je pomenuti način kupovine bio korišćen za Azure planove i pretplate za serverske sisteme da bi polako, u poslednjih godinu dana, proširili platformu tako što su uključili pretplate za Microsoft 365, Dynamics 365, Power platformu i Windows 365. Takođe, NCE model je dodatno proširen ponudom trajnih licenci koje su se ranije tradicionalno isporučivale kroz sada već ugašeni program za količinsko licenciranje Microsoft OLP (Microsoft Open License Program).

NCE platforma obuhvata ponudu za komercijalne, državne i akademske institucije, a slede odgovori na najčešće postavljana pitanja vezana za novi način kupovine u okviru Microsoft Cloud Solution Provider programa licenciranja (CSP).

Kako NCE, odnosno novi način kupovine softvera u okviru Microsoft Cloud Solution Provider programa licenciranja (CSP), utiče na postojeće korisnike?

Stara pravila, koja su uz prvi način kupovine važila pod internim nazivom Legacy Commerce Experience, važe za sve postojeće korisnike čija je godišnjica licenci do 30. juna 2022. U praksi to znači da svi oni kojima licence ističu do navedenog datuma mogu da produže svoje licence po Legacy sistemu još godinu dana. Nakon čega će, pomoću CSP partnera, sledeće godine morati da urade tranziciju na novi NCE način kupovine. Pomenuti korisnici, kojima licence ističu do 30. juna 2022, imaju mogućnost da na svoj zahtev urade tranziciju na novi način kupovine i ranije, ukoliko to žele, inače će im licence automatski biti obnovljene po Legacy modelu.

Sledeći bitan datum je 10. mart 2022. jer će nakon tog dana svi novi korisnici kupovati licence samo kroz New Commerce Experience (NCE).

Zašto je došlo do ovih promena?

Microsoft CSP program je lansiran 2015. godine s tada aktuelnim pravilima korišćenja softverskih licenci kupljenih kroz ovaj program i ograničenom ponudom softvera koji je mogao da se nabavi na ovaj način. U godinama koje su usledile, kompanija Microsoft je radila na proširenju ponude do te mere da je CSP danas jedan od dominantnih i najbitnijih programa kupovine licenci u Microsoft-ovoj ponudi, što je ujedno i strategija za budućnost.

S druge strane, Microsoft je osluškujući potrebe klijenata i partnera, sa svih kontinenata, inovirao ponudu da bi zadovoljio najspecifičnije zahteve kroz novi način kupovine – New Commerce Experience (NCE).

Fleksibilnije opcije licenciranja

Zašto su mesečne pretplate skuplje od jednogodišnje ili trogodišnje?

NCE nam donosi niz promena kada je reč o licenciranju i u nastavku ću napomenuti nekoliko najbitnijih.

Jedna od najvećih promena je mogućnost kupovine licence/pretplate s mesečnim trajanjem i mesečnim plaćanjem. Do sada su sve licence bile isključivo godišnje, a klijenti su imali mogućnost da odluče da li žele da ih plate u jednoj transakciji za period od godinu dana ili da ih plaćaju mesečno uz godišnju obavezu.

Korisnici licenci sa godišnjom obavezom (annual-term licence), imaju opciju da se odluče za mesečno ili godišnje plaćanje uz mogućnost da ugovorenu količinu smanje ili otkažu samo na godišnjicu ili eventualno najkasnije 72 sata od godišnjice tih licenci. Nakon isteka tog roka više nije moguće smanjenje do sledeće godišnjice. U slučaju potrebe za povećanjem broja licenci moguće je realizovati zahtev u svakom trenutku u toku godine, kao i do sada, plaćajući samo preostali iznos do datuma godišnjice postojećih licenci. Napomenuo bih još jednom da otkazivanje licenci nakon 72 sata neće biti moguće, pa je samim tim veoma važno da se unapred odredi optimalan broj licenci koji je potreban na godišnjem nivou.

Svi oni koji žele fleksibilne opcije licenciranja, plaćanja i mogućnost da smanje ili povećaju broj licenci u svakom trenutku u toku godine odlučiće se za nove mesečne pretplate (monthly-term licence). Oni će, na mesečnom nivou, moći da upravljaju brojem licenci u svojoj organizaciji, shodno potrebama, uz važnu napomenu da je ta vrsta fleksibilnosti 20 odsto skuplja u odnosu na cenu licenci sa godišnjom obavezom (annual-term licence).

Novina je i to da će, počevši od marta 2022, u ponudi biti i višegodišnje Microsoft 365 licence, kao što je to slučaj sada s Microsoft Dynamics 365 licencama.

Raznovrsnija ponuda

Koje su konkretne vrednosti kada je u pitanju New Commerce Experience za korisnike i šta vi, kao Microsoft CSP direktni partner, savetujete svojim postojećim, ali i novim klijentima?

Kao kompanija uvek smo fokusirani na potrebe klijenata. Trudimo se da budemo prvo dobri slušaoci jer tako dobijemo sve neophodne informacije da steknemo širu sliku potreba naših klijenata. Na taj način imamo sve uslove za razumevanje suštine izazova i kao savetnik u prilici smo da preporučimo ono što je najbolje za svakog pojedinačnog klijenta.

Svaka kompanija je specifična na svoj način, ima specifične potrebe, drugačiju internu organizaciju, različite procese, navike, vizije, planove… Široka ponuda softverskih alata i fleksibilne opcije kupovine koje Microsoft obezbeđuje novim New Commerce Experience programom samo nam pomažu da zajedno s klijentima dođemo do najboljeg i optimalnog rešenja za specifične potrebe. Što više opcija i resursa imamo kao partner, možemo da formiramo precizniju i bolju ponudu za naše korisnike.

Naši stari korisnici su upotrebom Microsoft 365 paketa, koje smo preporučili za njihove potrebe, ali i drugih servisa iz Microsoft Cloud palete, kao i naših usluga, spoznali vrednost i uvideli mogućnosti za maksimalan povrat investicije za uložena sredstva. Novi klijenti često stidljivo ulaze u svet Microsoft Cloud rešenja, pa je naš savet da iskoriste našu pomoć i sigurnu, iskusnu ruku, da probaju i istraže mogućnosti i za sebe obezbede pouzdanu i sigurnu platformu za unapređenje produktivnosti. Naše dugogodišnje iskustvo i široka paleta servisa omogućiće klijentima svih veličina enterprise servise i podršku koja je ranije bila dostupna samo velikim organizacijama. Naš osnovni zadatak je da ih u toj misiji usmerimo i pratimo u razvoju i pomognemo u unapređenju poslovanja.

Autor: Aleksandar Dimitrijević, savetnik za softver, Extreme d.o.o.

