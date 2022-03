eFiskalizacija – prilika za razvoj malih biznisa

eFiskalizacija u Republici Srbiji je proces koji se dugo planirao, a sada nas svega dva meseca deli od potpuno novog modela fiskalizacije. Stare fiskalne kase odlaze u penziju, a zameniće ih potpuno novi elektronski fiskalni uređaji. S obzirom na to da je tranzitni period počeo novembra prošle godine, već sada se mogu videti promene koje novi sistem izdavanja računa donosi, odnosno šta su njegove glavne karakteristike.

Šta je tačno eFiskalizacija?

Novi model fiskalizacije podrazumeva upotrebu potpuno novih hardverskih i softverskih rešenja u odnosu na ona koja su do sada postojala. To znači da postojeće fiskalne kase neće biti osposobljene za obavljanje posla kao sada, već će se menjati za nove uređaje sa adekvatnim podešavanjima i čipovima.

Promene koje se već dešavaju, mnogim firmama unose potpunu izmenu poslovanja i načina funkcionisanja. Čini se da će promenama najviše biti pogođeni oni koji su paušalno oporezovani, a koji do sada nisu bili u obavezi da vode knjige i izdaju fiskalne račune. Za njih se, samim tim, uvodi i regulisanje dnevnog prometa, vođenje dodatnih knjigovodstvenih dokumenata i dodatna papirologija.

Novi model stavlja poreskog obveznika u položaj da je u obavezi da evidentira svaki ostvareni promet na malo, nevezano za način na koji je to plaćeno, bilo je da u pitanju ček, gotovina ili platna kartica. Takođe, nove uredbe ne prave razliku između toga na koji je način poreski obveznik oporezovan, da li je u pitanju PDV sistem ili preduzetnik paušalac, što nam jasno pokazuje da će novim sistemom biti obuhvaćene mnoge do sada paušalno oporezovane šifre delatnosti.

Tokom implementiranja eFiskalizacije, otvorilo se pitanje kako će ova promena uticati na male biznise, da li će im omogućiti brži i kvalitetniji razvoj ili će ih dodatno opteretiti u već poprilično opterećenom sistemu.

Korisnička strana

Činjenica je da svaka priča ima dve strane. Iz ugla obveznika, kao najveća mana novog sistema ističe se uvođenje i korišćenje stalne Internet veze, kao i troškovi njenog održavanja. Kao dodatni teret gledaju se i troškovi implementacije, obuke radnika, period prilagođavanja itd. S druge strane, korisnici će ostvariti mnogostruke koristi od reformi koje se odnose na pojednostavljenje procesa i s tim povezanih ušteda, gde više neće biti u obavezi da fiskalizuju/defiskalizuju kase, obavljaju servisiranje uređaja, štampaju dnevne izveštaje, štampaju i čuvaju kontrolne trake itd.

Zbog promene koja je praktično nastala iznenada, u par meseci, a sve u vremenu globalne epidemije koronavirusa, država je odlučila da pomogne svim pravnim subjektima koji u svakodnevnom radu koriste, ili će biti korisnici fiskalne kase i izdavati fiskalne račune. Subvencionisala je na dva načina, na prvom mestu dala je 100 evra za svaku lokaciju na kojoj se radi i dodatnih 100 evra za svaki elektronski uređaj, odnosno fiskalnu kasu koja će se koristiti u radnom prostoru. Oni koji su podneli zahtev za subvencije, do sada su već dobili novac. Sve što obveznik fiskalizacije, odnosno korisnik subvencije treba da učini jeste da otkuca bar jedan fiskalni račun na bilo koji iznos najkasnije do 30. aprila 2022. godine.

Prednosti, ali i obaveze novog sistema fiskalizacije

Preduzetnici i firme novim sistemom fiskalizacije dobijaju transparentnije poslovanje, pojednostavljen sistem, upotrebu modernih kasa, kao i komunikaciju putem Interneta.

Zakon je ostavio punu slobodu obveznicima da odluče kakvo će rešenje koristiti, da li će to biti all in one rešenje ili će jednostavno koristiti softvere i termalne štampače kako bi štampali fiskalne račune. I tako nešto je moguće, a za rad će vam biti potreban računar, termalni štampač i softver kakav je PANTHEON Web Light.

U obaveze nove fiskalizacije spada upotreba Interneta preko kog će se podaci slati direktno u Poresku upravu, i upotreba sertifikovanih softvera, odnosno hardverskih uređaja. Najveća obaveza je svakako evidentiranje svake vrste prometa, za većinu onih koji do sada nisu bili u obavezi to da čine.

Kako jednostavno i lako proći kroz proces tranzicije

Kao što smo napomenuli, period tranzicije sa starog na novi fiskalni sistem zvanično je počeo 1. novembra 2021. godine. Rok za potpuni prelazak određen je do 30. aprila 2022, kada bi trebalo da svi oni koji su u obavezi da izdaju fiskalne račune koriste potpuno nove elektronske fiskalne uređaje.

Ono što je javnosti sa sigurnošću poznato jeste to da će Poreska uprava tako kontrolisati celokupan promet, ulaz, izlaz, a novi fiskalni računi će, za promenu, imati i QR kod. Poreska uprava će ovim putem biti u mogućnosti da preciznije prati promet robe, dobara i novca, kako bi se sprečavalo poslovanje koje nije dozvoljeno zakonom.

Da bi preduzetnik što lakše prošao kroz proces tranzicije na novi fiskalni sistem, nije potrebno da prolazi kroz stres savladavanja novih tehnologija i načina funkcionisanja. Postoje rešenja koja su pravljena tako da omoguće najmanji mogući osećaj promene, odnosno osećaj da je sve poznato i da je lako savladati nov način funkcionisanja.

Jedno od takvih rešenja je i online program Pantheon Web Light, koji je napravljen da uvek bude spreman, bez obzira gde ste. Programu možete pristupiti odakle god želite, putem Interneta, i on će biti spreman za rad. S druge strane, ima sve komponente potrebne za eFiskalizaciju. Njime se brzo i jednostavno izdaju fiskalni računi. Kupci se u program automatski uvoze iz registra, čime se skraćuje vreme unosa podataka i smanjuje mogućnost nastanka grešaka. Pri izdavanju fakture, automatski se vrši smanjivanje vrednosti i količine zalihe. Online poslovni program omogućava i prikaz izdatih računa, zatvaranje blagajne, unos klijenata i potvrdu računa.

Pravi partner i rešenja – put do uspešne eFiskalizacije

Kada je počelo da se priča o novoj fiskalizaciji u Srbiji, izgledalo je kao da će se poremetiti ceo ekonomski sistem, odnosno da će to uticati na svakodnevno funkcionisanje poslovanja. Međutim, taj proces promene ne mora da bude komplikovan, već može biti prilika za rast, razvoj i unapređenje sopstvenog poslovanja. Upotreba novih tehnologija i tehnoloških rešenja, prilika je za preduzetnike da napreduju i svoje poslovanje podignu na viši nivo.

Datalab već 25 godina kreira pouzdana rešenja koja privrednim subjektima olakšavaju poslovanje i povećavaju efikasnost, uz uštedu vremena i novca.

