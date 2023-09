Šta poneti na ovogodišnji Weekend Media Festival?

Poslednji vikend u septembru već je tradicionalno rezervisan za Weekend Media Festival koji se ove godine održava od 21. do 24. na dobro znanom mestu – staroj Tvornici duhana u Rovinju. I ptice na grani već znaju za sjajni vrtlog energije na Weekendu. Mesto je to gde se susreću genijalci, inovatori, zaljubljenici i stručnjaci industrije komunikacija iz celog regiona. Pre nego što uskočite u ovaj kreativni voz, treba se dobro pripremiti. Donosimo vam popis stvari bez kojih ne možete na ovogodišnji Weekend.16.

Foto: promo, 24.09.2022., Rovinj – Rovinj – Weekend Media Festival – Pusiona.

Dobro raspoloženje

Weekend je mesto gde se okupljaju kreativni ljudi iz različitih sfera, a krasi ih ista strast i energija. Kada donesete dobro raspoloženje sa sobom, stvarate pozitivnu atmosferu u kojoj je svima u vašem društvu prijatno. Osećajte se slobodno da igrate, smejete se, povezujete s drugim učesnicima i da iskoristite svaku priliku za stvaranje nezaboravnih trenutaka. Only good vibes allowed!

Najudobnije cipele

Jer i sami znate da ćete igrati celu noć! Kao i da ćete hodati od dvorane do dvorane kako biste čuli sve što sadrži najbolji Weekend program i otkrili sve delove prostora stare Tvornice duhana uređene u jedinstvenom Weekend stilu. Rovinj i Weekend čine idealnu kombinaciju za druženje na suncu, jer će doći svi vaši stari prijatelji, kolege i partneri iz regiona. Zato je najudobnija obuća koju imate apsolutni must have.

Foto: promo

Vizitke

Susreti s novim ljudima mogu biti brzi i prolazni, ali vizitkarta je taj mali komadić papira koji čuva ključne informacije. Pomoću nje možete brzo i jednostavno podeliti svoje kontakte s drugim učesnicima Weekenda, čime otvarate vrata za dalju komunikaciju i saradnju. Osim toga, vizitka ostavlja profesionalniji utisak i može vam pomoći da se istaknete među ostalim učesnicima. A svi znamo da je prvi utisak ključan i da se događa samo jednom.

Gadgeti

Jedna od esencijalnih stvari za preživljavanje su punjači i eksterne baterije. Ovaj Festival je maraton medijskog uzbuđenja i zato bi trebalo da obezbedite da vaša tehnologija bude uvek spremna za akciju. Naravno, opremite se i najnovijim high-tech igračkama. Od pametnih telefona do selfie štapova, budite sigurni da ćete uhvatiti svaki trenutak na festivalu i snimiti najcool selfije s predavačima i prijateljima.

Foto: promo, 22.09.2022., Rovinj, Vesela atmosfera na prvom danu 15. Weekend media festivala, koncert Konstrakte

Old school beležnica

Ponesite i beležnicu i olovku, jer zašto da ne? Iako živimo u digitalnom dobu, nikad ne znate kada ćete poželeti da zabeležite inspirativnu ideju ili da upišete dragoceni kontakt. Pisanje na old school način ima svoj šarm, a i kad vas izdaju sve baterije dobro je imati backup.

