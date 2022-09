Šta se je pouzdanije – SSD ili HDD?

Cloud storage kompanija Blackblaze napravila je istraživanje da li su pouzdaniji SSD-ovi ili klasični hard diskovi. Oni poseduju oko 2.500 HDD-ova i otprilike isto toliko SSD-ova, uglavnom sa 2.5“-nim konektorima, mada u poslednje vreme postavljaju i M.2 drajvove. Tokom tog perioda ugrađivali su Cruical, Dell, Micron, Seagate i Wester Digital drajvove.

Poređenje su obavili na osnovu godišnjeg procenta kvarova HDD-ova i SSD-ova, a pokazalo se da u petogodišnjem periodu eksploatacije SSD-ovi rade mnogo pouzdanije. Rezultate za duži vremenski period nije bilo moguće napraviti, jer su prve SSD-ove su u svoje storage sisteme ubacili 2018. godine.

Uglavnom rezultati pokazuju sledeće: Tokom prve godine upotrebe procenat kvarova HDD-ova bio je 0.66, dok su svi SSD-ovi radili bez problema. U drugoj godini, procenat kvarova HDD-a porastao je na 1.54 odsto, dok je kod SSD-ova on bio 0.84 odsto. Interesantno je da je treća godina i kod HDD-ova i kod SSD-ova donela smanjene procente kvarova, 1.38 naspram 0.78 odsto. U četvrtoj godini ponovo dolazi do povećanog obima kvarova, kod HDD-ova 1.83 odsto, a kod SSD-ova 1.05 odsto. U petoj godini počinje ozbiljniji rast kvarova HDD-ova (3.55 odsto), dok je on kod SSD-ova ostao isti, ili čak i niži u odnosu na prethodnu godinu (0.93 odsto). I konačno, u šestoj, sedmoj i osmoj godini, procenat kvarova HDD-ova i dalje ozbiljno raste (5.23, 6.26 i 6.93 odsto).

Na osnovu tih podataka, Blackblaze je zaključio da, uprkos višoj ceni SSD-ova vredi uložiti u njihovu kupovinu, jer su dalji troškovi implementacije niži. Manje kvarova zahteva manje intervencija i manje angažovanja IT stručnjaka, manja je potrošnja električne energije, a pouzdanost podataka i brzina pristupa su podignuti na viši nivo.

