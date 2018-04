Štampajte šta želite i gde želite

Kako iskoristiti kreativni potencijal za štampu personalizovanog dizajna na različitim materijalima? Epson ima rešenja.

Iako svi proizvođači pokušavaju da klasičnu štampu učine što efikasnijom, boljom i ekonomičnijom, zanimljivosti se trenutno dešavaju u nekim drugim primenama i štampi na raznovrsnim materijalima. U poslednje vreme, štampači koji mogu da se koriste u razne svrhe i ostavljaju otisak na raznim materijalima postali su daleko zanimljiviji, pa ovakve uređaje sve češće viđamo na sajmovima i atraktivnim demonstracijama. Epson ima široku gamu ovih uređaja koji su prvenstveno namenjeni upotrebi u profesionalne svrhe.

Folije i platna

U signage segmentu, jedan od zanimljivih modela je SureColor SC‑S40610, koji je namenjen za štampu na raznim materijalima velikih dimenzija (format čak do 64 inča). Epson je za ove potrebe razvio specijalne PrecisionCore glave i Ultrachrome GS3 mastilo (CMYK boje), što omogućava odličan kvalitet otiska na različitim materijalima. Pod ovim se podrazumevaju različite folije (boje i debljina) i fotografski papir, ali i specijalna platna koja se mogu štampati. Pošto se radi o velikim formatima, SC‑S40610 je opremljen specijalnim sistemom koji konstantno kontroliše poziciju i zateže foliju (ili bilo koji medij na koji se štampa) kako bi se osigurala maksimalna preciznost otiska. To je veoma bitno, jer svako eventualno „proklizavanje“ folije može da dovede do lošeg rezultata.

Primena uređaja kao što je SC‑S40610 je očigledna, a to su reklamne svrhe – kada je potrebno da nešto bude veliko i upečatljivo. Jedna od takvih primena jeste štampanje na „auto‑folije“ koje se koriste za lepljenje na automobile. Tako se ovakvom štampom može napraviti zanimljiv dizajn bez ikakvih ograničenja, koji posle lako može da se kopira u koliko god primeraka je potrebno. To je veoma korisno za kompanije koje žele da im svi službeni automobili izgledaju isto, a opet specifično. Interesantno je da se u ovoj „disciplini“ već organizuju i takmičenja u regionu, kao što je, na primer, nedavno završena Adria/Balkan Wrap Star manifestacija.

Direktno na odeću

Ako vam folije i automobili nisu toliko zanimljivi, možda vam bude interesantan model F2000 koji je namenjen za direktno štampanje na odevne predmete. Epson je očigledno veoma ponosan na ovaj uređaj, jer je uloženo više od tri godine u razvoj tehnologije koja omogućava da F2000 ima tako moćne karakteristike. Kada su ovi uređaji u pitanju, često će se čuti termin ’DTG štampač’, što znači Direct To Garment ili štampa direktno na tkaninu. To znači da F2000 štampa direktno na odevni predmet, a ne na preslikač. Naravno, materijal (majicu ili nešto drugo) treba prvo pripremiti grejanjem na određenu temperaturu, pa se tek onda postavlja u F2000 štampač. Maksimalna rezolucija je 1440×720 DPI, što omogućava odličan izgled otiska (uz maksimalni CMYK raspon boja) na svim odevnim predmetima koji su izrađeni od pamuka ili mešavine do 50 procenata sintetike.

Ovaj model specifičan je i po tome što je trenutno jedini uređaj ovakvog tipa koji ima odgovarajući softver za rad i sa Mac računarima (Windows računari imaju mnogo veći izbor). Sam softver koji Epson isporučuje uz uređaj veoma je bitan jer automatizuje proces kreiranja sadržaja koji treba štampati. F2000 se preporučuje kada je obim štampe manji od 200 (majica ili nečeg trećeg) dnevno, a zahteva se veoma visok kvalitet uz kompleksnost otiska (zahteva više slojeva boje da bi se dobio dizajnirani efekat). U zavisnosti od potreba, Epson nudi F2000 u dve varijante, i to se odnosi na boje. Standarda koristi CMYK, dok white model, pored CMYK boja, poseduje i kartridž sa belom bojom. To je bitno kada je potrebno štampati na crnom (tamnom) materijalu, pa je bela boja neophodna radi što boljeg finalnog rezultata. Pored kvaliteta štampe, većini je važna i brzina. Sa 720 mlaznica po boji, F2000 je jedan od najbržih DTG uređaja na tržištu.

Nalepnice

Serija modela Color Label namenjena je specifičnoj primeni – štampanju nalepnica. Epson nudi modele C3500 i C7500 koji se razlikuju u maksimalnoj rezoluciji i brzini štampe. C3500 radi u maksimalnoj rezoluciji 360 x 360 DPI, dok C7500 ima mogućnost štampe u rezoluciji od čak 1200 x 600 DPI. Najveća širina nalepnica slična je kod oba modela (104 i 108 milimetara), ali je brzina kojom C7500 „štancuje“ nalepnice dosta veća i deklarisana je po dužini – 300 mm u sekundi. Oba modela koriste četiri boje (CMYK) i mogu da rade s različitim vrstama nalepnica. Ipak, najbitnije je da su ovo industrijski uređaji koji su predviđeni da štampaju veoma velike količine materijala, uz minimalno održavanje i veoma dugo trajanje kartridža s bojama.

Kada je reč o štampi fotografija, Epson nudi model SureLab D700i. Namenjen je onima koji se profesionalno bave fotografijom i zahtevaju apsolutno vrhunski kvalitet štampe. Za ove potrebe Epson je razvio specijalno Ultrachrome D6‑S mastilo koje omogućava veoma preciznu reprodukciju boja. Upravo radi što vernijeg prenošenja boja na papir, SureLab D700i ima čak šest kartridža za boje, čime se proširuje standardna CMYK paleta. Maksimalna rezolucija je 1440 x 720 DPI, a raspon foto‑papira na kojem se može štampati uistinu je veliki. Tu je i mogućnost štampe na rolnama foto‑papira, maksimalne širine 210 mm i dužine do 1000 mm. Još jedna opcija u ovoj sferi primene jeste uređaj P6000 koji koristi najnoviju Espson PrecisionCore TFP tehnologiju štampe, koja opet dodatno povećava kvalitet odštampanog materijala. Brzina je takođe veća pa je ovaj tip uređaja usmeren ka većim količinama dnevne štampe. P6000 raspolaže čak sa osam boja i omogućava štampu na još većim dimenzijama raznih papira (do širine rolne od 36 inča), uz veći kvalitet i brzinu. Interesantno je i vreme za koje Epson garantuje trajnost otiska. Za kolor štampu sa Epson Ultrachrome mastilom otisak treba da traje 200 godina, a za crno‑belu štampu i do 400 godina. Sa ovim podatkom, umetnici i fotografi mogu da računaju da će i u dalekoj budućnosti neko moći da trguje njihovim umetničkim delima koja će, odštampana na Epson štampačima, baš dugo trajati.

