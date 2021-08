Starlink: Bogatiji za 10 hiljada korisnika

Pre nego što je dostigao globalnu pokrivenost, Starlink je u kosmos poslao 100 hiljada internet terminala. Internet je trenutno dostupan u četrnaest oblasti, a u mnogim zemljama se još uvek čeka na dozvolu. Od jula 2021. godine servis je postao bogatiji za još oko 10 hiljada korisnika, što je ozbiljna cifra.

Konstelacija Starlink satelita se od drugih razlikuje po tome što su njeni sateliti niže – na 550 kilometara od površine mora. Zbog toga je potreban i veći broj satelita, pa je kompanija dobila dozvolu za lansiranje čak 42 hiljade jedinica (prvobitno se govorilo o 12 hiljada). Najviše koristi će imati oni koji žive u krajevima u kojima internet veza sve do sada nije bila moguća.

SpaceX od maja 2019. godine redovno lansira nove ture satelita, te buduća mega-konstelacija konstantno raste. Krajem maja je lansirano još 60 satelita, pa tako ukupan broj sada 1.735 jedinica. Kompanija je još ranije obećavala veće brzine nego kod tradicionalnih konekcija, a obećanja su se sada približila stvarnosti.

Tako bi satelitski internet, kada je brzina u pitanju, uskoro mogao da se izjednači s kablovskim. Naime, Starlink ga prema izveštajima s početka avgusta sustiže, što je dobra vest, budući da se ranije govorilo o tome da brzine novog interneta ne zadovoljavaju potrebe korisnika. Prema poslednjim testovima situacija se popravlja – za prva tri meseca 2021. prijavljena download brzina je bila 65,72Mbps, da bi tri meseca kasnije stigla do 97,23Mbps. Nove Starlink brzine su bolje od onih koje omogućavaju druge kompanije – HughesNet i Viasat na primer nude 19,73Mbps i 18,13 Mbps, što je velika razlika. Sa druge strane, maksimalna brzina kablovskog interneta u Sjedinjenim Američkim Državama ide do 115,22Mbps, pa je pred Starlinkom još nekoliko koraka do izjednačenja.

Kada je latencija u pitanju, Starlink je još uvek daleko iza kablovskog interneta, što je važno za online gejming i video pozive. Stigao je do 45ms, pa je daleko ispod proseka koji ima fiksni internet – 14ms. Ipak je mnogo bolji od drugih ponuđača satelitskog interneta, koji idu i preko 100ms.

Starlink uskoro planira nove ture satelita, a nedavno je najavljeno da se radi o naprednijim jedinicama koje će sasvim sigurno uticati na brzinu i latenciju. To je dobra vest za one koji žive po zabitima širom sveta, a broj korisnika se za poslednjih mesec dana uvećao, te je stigao do 100 hiljada pretplatnika iz 12 zemalja.

