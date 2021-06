Starlink internet stiže u avione

SpaceX radi na tome da svoj brzi Starlink internet dovede u avione, a pregovori sa određenim avio-kompanijama su već u toku.

Konstelacija Starlink satelita se od drugih razlikuje po tome što su njeni sateliti niže – na 550 kilometara od površine mora. Zbog toga je potreban i veći broj satelita, pa je kompanija dobila dozvolu za lansiranje čak 42 hiljade jedinica (prvobitno se govorilo o 12 hiljada). Najviše koristi će imati oni koji žive u krajevima u kojima internet veza sve do sada nije bila moguća, ali i putnici na letovima određenih avio-kompanija.

SpaceX od maja 2019. godine redovno lansira nove ture satelita, te buduća mega-konstelacija konstantno raste. Pre tri nedelje je lansirano još 52 satelita, pa tako ukupan broj sada iznosi 1.800 jedinica. Kompanija je još ranije obećavala veće brzine nego kod tradicionalnih konekcija, ali Ookla Speedtest pokazuje da je to tačno samo u nekim oblastima, dok je u drugima brzina gora nego što je to slučaj s drugim načinima distribucije. Iz kompanije tvrde da će se s razvojem konstelacije to promeniti. Starlink se pridružuje tržištu kojem već godinama dominiraju velike kompanije koje nude loš internet kao poslednje utočište onima koji nemaju drugog izbora, uglavnom zbog toga što borave u zabačenim delovima sveta. Novi sateliti su bliži Zemlji nego drugi internet sateliti, što bi trebalo da im omogući da ipak isporučuju veće brzine.

Red je došao i na avione, pa je na nedavno održanom Connected Aviation Intelligence samitu moglo da se čuje da SpaceX već pregovara sa nekoliko avio-kompanija. Starlink je trenutno dostupan kao beta servis u određenim oblastima (uglavnom u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi), po ceni od 99 dolara mesečno (oprema košta 499 dolara). Ističe se da je internet u avionima odvojen od zemaljskih konekcija, budući da ne može uvek da se oslanja na stanice na Zemlji – na primer kada leti preko okeana. Da bi premostili taj problem, Starlink sateliti će se povezivati jedan s drugim preko laserskih linkova, što će biti moguće već u sledećoj fazi razvoja Starlink konstelacije, na kojoj se radi.

In-flight Wi-Fi je obično vrlo skup, ali i spor. Starlink bi to uskoro mogao da promeni, a nakon što ponudi internet koji sve do sada nije bio moguć.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet