Start meni u stilu „sedmice“

Ako niste ljubitelj Start menija s njegovim Live Tiles pločicama koje su rasprostrte širom vašeg ekrana, postoji način da se vratite na Start meni koji je sličan onom koji smo imali u operativnom sistemu Windows 7. Prvi korak je otvaranje Start menija i isključivanje pločica desnim klikom na svaki Live Tile i izbor opcije Unpin from Start. Nažalost, ne postoji opcija za centralizovano uklanjanje Live Tiles‑a odjednom. Kada se sve ukloni, izađite iz Start menija i prebacite se u Windows Settings / Personalization / Start i uverite se da je Show app list in Start menuB uključen. Sada kada otvorite meni Start, videćete minimalistički klasičan prikaz.

Kao dodatak, ako se vratite na Windows Settings / Personalization / Start i kliknete na Choose which folders appear on Start, možete postaviti nove prečice na levoj strani novog Microsoft Windows 7 Start menija za brzi pristup sistemskim i korisničkim direktorijumima, kao što su Documents, Music, Videos i Pictures. Za autentični ugođaj, postoji prečica za File Explorer, pa možete i nju da uključite.

(Objavljeno u PC#253)

Podelite s prijateljima

Tweet