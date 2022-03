Startap klinika: Stolica iz zlatnih deviznih rezervi

Da u skraćenom formatu potvrdimo suštinu i uvod našeg serijala: IT startap scena je jedna od najzanimljivijih i najdinamičnijih preduzetničkih formi na našem tržištu, možda i na bilo kom tržištu. Ambiciozni, talentovani, produktivni i inovativni timovi (uglavnom) mladih IT talenata odgovorni su za prave male revolucije na bezbroj tematskih polja, oni upravo menjaju svet pred našim očima. Ponekad stvari ne idu kako je planirano…

Ponekad sjajne ideje, uzbudljivi i talentovani timovi, čak i solidna podrška jednostavno nisu dovoljni. Ponekad inovativni, strastveni i zlata vredni startapi nestanu. Preko noći. Da pogledamo malo šta im se to dogodi i kako naš startap može to da izbegne. Evo jedne serije potpuno izmišljenih slučajeva, apsolutno nerealnih i ni najmanje stvarnih.

Ova fota, ova fota, neka kupi Range Rover

Evo zanimljivog i sasvim tangentnog (trik) pitanja – bili ste vredni, postavili tim dobro i marljivo radili na centralnoj ideji startapa; neko je to prepoznao, dobijate investiciju i kad stignu te prve investicije u vaš startap, šta ćete uraditi s njima? Pa i nije neko pitanje, odgovor je sasvim očigledan: ojačati tim, istražiti do u sitne detalje tržišne okolnosti pod kojima vaše ciljano rešenje može biti uspešno, tražiti jednostavan i efektivan put ka novim investicijama… Sve neki očigledni i moćni izbori, zar ne?

IT stvara pare a marketing ih troši, ili obrnuto, u zavisnosti od toga koga pitate

A možda ima još neki izbor? Gde je na toj listi kupovina jednog omanjeg ili ovećeg voznog parka, elegantnog, efikasnog, upečatljivog i luksuznog ili bar upadljivog vozila za ključne ljude u startapu? Neki Range Rover ili BMW ili možda Porsche? Što da ne, zaslužili ste, sve teče OK, zašto ne biste imali vozilo koje odgovara vašim ambicijama a i očiglednom i neposrednom uspehu? Na kraju krajeva, nećemo biti stipse, evo Mini Morris‑a za svakog zaposlenog u firmi.

Možda budući (a i prošli) investitori neće biti impresionirani? OK, svaki slučajni prolaznik, svaki vaš konkurent, kompletna rodbina i društvo iz Matematičke gimnazije, da ne pominjem zaposlene koji se baškare u svojim Mini Morris‑ima, svi će biti impresionirani. Investitori ne baš. Šta da radite? Strpite se malo, do tada birajte vozila koja su dovoljno upečatljiva da predstavljaju vašu unikatno kreativnu crtu, ali ne toliko ludački skupa da vrište RASIPNIŠTVO!

Stolica ili tron?

Za nekog ko 14 do 24 časa dnevno provodi u radnoj stolici, za kompjuterom, nije nimalo neobično da želi najbolje rešenje i za taj naizgled jednostavni izazov – kako sedeti sve to vreme udobno i podržano i funkcionalno. Još ako ste svoju IT karijeru počeli u jednoj od najbogatijih, najvećih i najmoćnijih IT kompanija na svetu, gde su vas već kao pripravnika obradovali radnom stolicom koja košta više od nekog malog automobila, tu steknete jednu malu naviku…

Zato, kad budete osnovali svoj sopstveni mali ambiciozni startap, zar nije logično da žudite da rekreirate to (sedežno) savršenstvo. Kupićete te neverovatne stolice (pravljene od kombinacije titanijuma, platine, poludragog kamenja i specijalnih keramičko‑plastičnih materijala razvijenih za spejs šatl – u stvari, nemamo pojma, nagađamo samo…) za čitav tim. E, sad izgledate kao pravi startap iz San Hozea! OK, da podelimo s vama neke spoznaje, par ljudi koji dobije te stolice biće oduševljeno, zaista su dobre, zar ne? Ostali će biti otprilike ovako: „Tjah, znam, imamo nove stolice“. Par članova tima će ih mrzeti – previše poluga, hladno, robotski, ljudi su čudni. Ali baš svi će biti šokirani kad shvate koliko ste ih platili.

Zdravo, zdravije, hajking po Tibetu

Recimo ovako – pokretač startapa je fanatik kada su u pitanju zdrav život i zdrave navike, pešači po Tibetu jednom godišnje, razlikuje čak deset vrsta sočiva, od kojih se može skuvati zdrav i hranljiv obrok… Znate šta, nije on takav samo za sebe, odlučio je da obraduje čitav tim. Prvo, svi će dobiti članstvo u nekoj online / hibridnoj / stvarnoj vežbaonici, svi će dobiti pristup nekom od najboljih ličnih trenera na svetu (recimo, gosn Strongman, zašto da ne). Plus, u vašu malu startap kuhinju svaki dan će stizati čak nekoliko šrilankanskih vegetarijanskih karija, zdrav alternativni ručak za sve zaposlene, a tim bilding će biti redovni paraglajding na Staroj planini ili vožnja biciklom do Svete Gore.

Sve to je sjajno, šta zameriti? Sve te stvari mogu samo da nam se sviđaju. Ipak, da li su zaposleni to očekivali, želeli i da li umeju, mogu da iskoriste sve te fine stvari? Da li će ih videti kao nametnutu stilsku vežbu ili, još gore, kao neku vrstu testa pripadanja, nasuprot ideji pravog bonusa, kako je zamišljeno? To zavisi od toga da li je pogođena vrednost, da li je pravovremeno proverena, usaglašena, objašnjena i može li da se transmutira, menja i učini zaista bogatom.

Strpite se malo, birajte vozila koja su dovoljno upečatljiva da predstavljaju vašu unikatno kreativnu crtu, ali ne toliko ludački skupa da vrište RASIPNIŠTVO!

Da iskoristimo priliku i napomenemo da postoji mnogo univerzalno korisnih stvari koje možete dodati u miks koristi za zaposlene da nema nikakve potrebe improvizovati. Dovoljno je prošetati Silicijumskom dolinom i videti da na svaku dobru ideju ove vrste ima bar tri potpuno sulude. Na primer, skoro svaka vrsta medicinske usluge ili podrške može biti samo dobrodošla. I ne samo u ova kovidska vremena – uvek! Jačanje tehnoloških kapaciteta koji čine osnovu organizacije, uvek je dobrodošlo. Nova korisna i željena znanja koja nas čine kompetitivnim, uvek dobrodošla. A opet, ako neko insistira da vam profesor mandarinskog svaki dan svima drži kurseve „jer će jednog dana Kina biti naše najveće tržište“ (slučajan citat, izvini Steve), to je možda malo blesavo, čak i tada neki treba da znaju mandarinski a neki ne moraju.

S druge strane, ako vam neko ponudi one pominjane lične treninge sa gosn Strongmanom, prihvatite odmah, zlata je vredno. Možda da pomenemo i lični skin in the game (Da, da, Taleb je u pitanju) ove situacije – ako ijedan startap u Srbiji za svoje zaposlene obezbedi unutar firme ili jako blizu kvalitetno, fleksibilno, ambiciozno i all inclusive obdanište, mogu da očekuju od nas nagradu od šest meseci besplatnog konsaltinga, toliko da se zna da nismo neutralni kod ove teme.

E, da je živ Andy Warhol

Ima ona stara šizma u svetu IT startapa – IT stvara pare a marketing ih troši, ili obrnuto, u zavisnosti od toga koga pitate. Mi moramo da deklarišemo svoj tipično konsultantski stav – da, istina je da u jezgru svakog IT startapa vredno radi IT engine koji je srce vrednosti čitavog poduhvata, ali isto tako je istina da pravi marketing (VELIKI, baš veliki naglasak na reči „pravi“) može da pomogne i unapredi čitavu stvar.

To ne znači da je svaka egzotična marketinška ideja dobra investicija. Na primer, evo jednog malog izmišljenog slučaja – unajmiti talentovanog profesionalnog fotografa i slikati čitav tim da bi svako bio predstavljen upečatljivo na sajtu startapa možda je malo ambiciozno, ali dobro, rodbina će se radovati. Učiniti to pet puta (pet puta! PET!), po ukupnom trošku za koji smo mogli da iznajmimo holivudske statiste za ovu egzibiciju, potpuno je iracionalno. I da dopunimo šta možete da čujete od marketing menadžera nakon petog takvog prokrustovskog fotkanja, gde već čitav tim mrzi fotografe iskreno i večno – „Hm, sad su malo bolje, može li sledeći malo više onako kao Andy Warhol?“

Trošite da zaradite!

Nadamo se da je očigledno da nismo samo roditeljsko/učiteljski/računovodstveno kruto protiv troškarenja iz budžeta vašeg startapa. Na kraju krajeva, vi ste pridobili ta ulaganja svojim kreiranjem vrednosti u srcu organizacije. Ali možda bi ta vizija vrednosti u srcu organizacije mogla da bude neka iskrena vodilja ka racionalnom oblikovanju trošenja sredstava – ako to trošenje ojačava bar neki aspekat uvećanja i osnaživanja centralne vrednosti oko koje je startap okupljen, onda to ima smisla, kako god skupo ili neobično izgledalo. U to ime, nek ide život, dajte onu stolicu od pet hiljada evra ako je ona nešto što će vašem ključnom igraču (igračici?) malo odložiti to zujanje u glavi koje kaže da je možda vreme da se oproba na severozapadu SAD. Znate šta, dajte dve stolice, neće da se baci.

Autori: Jelena Rupnik i Branko Đaković, Tomato Tomato Communications

Podelite s prijateljima

Tweet