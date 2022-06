Startup klinika: Obična ljudska priča

Bilo je dragoceno videti vaše komentare i dopise, kako u sklopu Linkom‑PC nagradnog izazova, tako i kroz direktnu komuniciju. Zato se u ovom nastavku Startup klinike bavimo temama koje su nastale u samim startapima s kojima imamo dodira.

Problemske teme za koje bismo teoretski očekivali da budu u većini, pitanja strategije, funkcionalnih partnerstava, vrhunske prodaje, kriznih situacija i finansijskih izazova, sve te „značajne“ teme možda jesu bile prisutne u vašim komentarima i upitima, ali jedna iznenađujuća kategorija je znatno prevagnula. Reč je o klasičnim izazovima koji nastaju kad ljudi rade jedni s drugima, takozvani ljudski odnosi. U velikom broju slučajeva radilo se o nekoj varijaciji blago disfunkcionalnog partnerstva i o upitima fokusiranim na percipirane ili stvarne disbalanse u komuniciranju, operativnoj saradnji i prenosu odgovornosti. Deluju kao strukturalno jednostavni izazovi, nešto što se može regulisati jednostavnim procedurama i pravilima. Na kraju krajeva, postoje stotine knjiga gde je sve to razjašnjeno u najsitnije detalje. Ipak, ti problem nekako opstaju… i čine većinu vaših timskih muka.

Dva drugara, tri drugara, gužva

Neki izazovi, barem na papiru, izgledaju provokativno jednostavno. Na primer, kako nadrasti klasičan, organski, prijateljski odnos koji je bio osnova integrisanja u startap najranijih faza sa smislenim rastom, gde još 2, 5, 12, 34 osobe sad menjaju i profil komunikacije i radne atmosfere i reagovanja na probleme i praktično sve izazovne situacije? Ako ste očekivali da se to dogodi nekako prirodno, automatski, onda se ozbiljno kockate sa sudbinom svog tima.

Morate pažljivo graditi tu kulu od domina, tako što ćete paziti za svaku pojedinačnu osobu koju zapošljavate, veoma pažljivo profilisati njihovu ličnost i uticaj na sve odnose koji već postoje u organizaciji ili slutite da će postojati. Kako reaguju na različite situacije i kako se uklapaju kao ljudi? Zvuči jednostavno. Ali, zar to nije zaista udaljeno od onog bazičnog stava da je bitno samo da su veoma talentovani programeri i izgledaju kao sasvim OK saradnici, valjda ta fina podešavanja nisu komplikovana kasnije? Komplikovana su. Sve s ljudima je pomalo komplikovano.

Kakav je neko bio kada ste ga upoznali, pre sto godina, recimo, nije mera kakav je danas ili kakav će sutra biti pod novim izazovima, očekivanjima, egzistencijalnim okolnostima. Prebacivati drugima da „nisu isti kao što su bili nekad“ česta je i uzaludna vrsta prepirke. Ni vi niste isti kao što ste bili nekad. U vašem startapu puno stvari će se menjati, a verovatno najveću verovatnoću da se menjaju imaju upravo ljudi u timu. Računajte na to i ne reagujte preko mere kad se to dogodi, pokušajte da smislite vrste promena unapred i da iskoristite da ojačate tim umesto da ga uznemiravate.

Menadžer gromobran

Kada ste osnivali startap, postojao je nekakav egalitarni duh oko svega. Neke stvari su bile bitnije od drugih. Koliko je ko dobar programer bilo je veoma važno, sposobnost da se zamisli i oblikuje projekat bila je veoma važna, sposobnost da se inspirišu saradnici bila je veoma važna. Sve te stvari i dalje su bitne, ali pojavila se i još jedna nadhijerarhija, menadžerski set u kompaniji. Neki ljudi imaju zaduženja i moć i autoritet koji dolazi kroz njihove menadžerske zadatke, a ne kroz bazičnu programersku korisnost.

Da li znate da je sukob običnih ali talentovanih saradnika s takvim sveže nasađenim menadžerima jedan od statistički najčešće evidentiranih kvarenja odnosa u startap timovima? Ako znate da su velike šanse da se to dogodi, sigurno ćete posvetiti veliku pažnju uspostavljanju jednog takvog delikatnog nervnog sistema kroz vaše startap čedo. Znate kome koristi kada neko mrmlja u bradu: „On će meni da kaže da to može brže, a juče je otkrio šta je JavaScript“? Baš nikome.

Jednooki kralj

Postoji i druga strana ove jednačine: jake ličnosti ostavljaju jak trag. Nije ni čudno ni neobično da se u srcu startapa krije neka jaka ličnost koja ima definišući uticaj na sve ključne dinamike i gradivne elemente, na viziju, na to kakvi saradnici su cenjeni, šta se toleriše a šta nagrađuje… Ali, i ta ličnost može ograničavati rast i razvoj ljudskih odnosa ako je previše dominantna. Oni čine da sve što oni iskazuju postaje standard. Čak i ako neke stvari to ne zaslužuju.

Potrebna je ljubazna verzija izjave da pripazite na ego trip. Ako ste sad pomislili na bilo kojeg legendarnog IT poslenika iz poslednjih trideset godina ili možda na svog šefa, verovatno ste imali dobar razlog za to. Ipak, vredi pomenuti da su ti legendarni IT poslenici često nakon pretrpljenih problema namerno ograničavali svoj uticaj na kulturu timova koje razvijaju. Ne ugasili uticaj skroz, samo pomalo usmeravali.

Jedan polupozitivni esej o HR‑u

I za sam kraj, jedno retoričko pitanje – zar nije ovih nekoliko slučajno izabranih i krajnje ilustrativnih „ljudskih situacija“ u okviru kompleksnih dinamika koje oblikuju rad i uspeh startap tima ono čime bi trebalo da se bavi vaša HR služba, ako je imate?

Pa da, to je taj prvi jednostavan refleks, pametan odgovor za izazovno pitanje, napravimo HR službu, angažujemo par profesionalaca koji će se lepo snalaziti u ovakvim problemima nastalim od razbarušenih ljudskih odnosa. Nažalost, to nije tako jednostavno kako zvuči. Da, znate neke korporacije u kojima je to uvežbano do finih detalja i zaista funkcioniše. Ali veoma česta je i pojava površnog, formalnog HR‑a koji nema pravu moć kreiranja, pomaganja i odlučivanja. Ipak, bolje ikakav nego nikakav. Počnite s takvim pa ga popravite… I to je deo „ljudskih odnosa“ koje želite da usavršite.

Najveću šansu da održava „ljudske odnose“ u vašem timu najboljim mogućim ima „ljudska“ interakcija, pravo široko razumevanje svih finih aspekata timskih odnosa, generacijskih razlika, promenljivih i zbunjujućih sistema vrednosti i još stotinu kategorija. Ako se budete posvetili svemu tome koliko i traganju za sledećim Python genijalcem, imate dobre izglede.

Linkom PC inicijativa

Linkom‑PC je odlučio da još jedan mesec produži svoju inicijativu, ponajviše zaintrigirani svežinom, energijom i otvorenošću vaših komentara i dopisa. Iako je većina vaših dopisa stigla preko neformalnih društvenih mreža, prepoznaje se obrazac, imate šta da kažete, ali radije ne biste to uradili javno. Cenimo to i naučili smo puno i o vama i o izazovima koji vam predstoje, radujemo se daljim javljanjima u okviru ove inicijative, ali i izvan nje.

Uslovi za inicijativu ostaju isti – kompanija Linkom‑PC, vodeći regionalni provajder mrežnih uređaja, omogućila nam je još jedan mali mrežni poklon – Cisco switch C2950‑24. Da saznate više o tehničkim karakteristikama ovog uređaja, posetite ovu stranicu!

Potrebno je da imate manje od 40 zaposlenih, da postojite kraće od četiri godine, da aktivno koristite IT sistem u svom radu. Za konkurs nam pišite samo o jednoj temi – o svom najvećem uspehu. Ako povrh toga imate još neku specifičnu temu ili iskustvo koji vas, po vašem mišljenju, izdvajaju od ostalih startapa, pišite nam i o tome. Vaše priloge će pregledati mali žiri sastavljen od predstavnika kompanije Linkom‑PC, jednog predstavnika konsultantske kuće Tomato Tomato Communications, kao i člana redakcije PC Press‑a. Žiri će izabrati jedan upečatljiv prilog i dodeliti tom startapu poklon switch. U dogovoru s dobitnikom biće odlučeno da li ih imenujemo, da li njihovu priču koristimo kao gradivo za startap kliniku, kao i detalje preuzimanja opreme. Da konkurišete, pišite na startup@pcpress.rs.

Autori: Jelena Rupnik i Branko Đaković, Tomato Tomato Communications

