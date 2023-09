Steam obeležava rođendan velikim popustima

U svetu video igara za konzole, Microsoft, Sony i Nintendo stoje kao titani. Za PC igrače, međutim, Valve je glavni. Njegova platforma za distribuciju, Steam, možda nije jedino mesto za kupovinu i igranje igara na računaru, ali je među najvećim, najstarijim i najpoznatijim. Steam obeležava 20. godišnjicu u septembru.

Valve i 90% popusta

Valve slavi snižavanjem cena svojih igara koje su sami objavili, nudeći većinu svog kataloga sa 90 posto popusta, osim Half-Life: Alix. Odredišna stranica prodaje udvostručuje se kao vesela retrospektiva Steam-ove poslednje dve decenije. To je zabavno čitanje koje korisnicima nudi priliku da kupe „Najbolje igre“ iz ključnih godina u istoriji platforme, naglašavajući fusnote o prvoj Steam rasprodaji uz priliku da kupe originalni portal za samo 0,99 dolara.

Opet, zabavno je, ali nostalgični pogled unazad izostavlja nekoliko ključnih detalja. Ljudi koji su bili u blizini kada je Steam prvi put pokrenut možda se sećaju njegovih prvih dana kao vremena frustracije. Valve je izgradio platformu kao način za lako isporuku ažuriranja svojih igara i borbu protiv varanja u onlajn multiplayer-u, ali mnogi su je videli kao antagonističku silu i rani pokušaj da se nametnu restriktivni DRM igračima.

Digitalna distribucija je bila u povoju 2003. godine, a većina PC gejmera je svoje igre kupovala u prodavnici, ručno ih instalirajući sa CD-a ili DVD-a. To se nije promenilo, ali kada je Valve izdao Half-Life 2, igrači su bili iznenađeni kada su otkrili da je igrici potreban Steam — i internet veza — za pokretanje iskustva za jednog igrača. U to vreme to je bilo nečuveno, a ljudi su ga mrzeli.

Međutim, kako istorija pokazuje, navikli smo se na to. Drugi izdavači su počeli da prodaju igre na Valve-ovoj platformi. Korisnici su bili privučeni praktičnim modelom distribucije i privlačnošću gore pomenute Steam prodaje. Steam je dodao rezervne kopije čuvanja u oblaku, čvorište za sadržaj koji kreira igrač, društvene funkcije i još mnogo toga. Uskoro je Valve počeo da se poigrava sa pravljenjem sopstvenog hardvera, prvo sa pomalo bledom inicijativom Steam Machines, a kasnije i sa mnogo uspešnijim Steam Deck-om.

Danas je Steam poznato ime u zajednici igara i to sa dobrim razlogom. Samo napred, slavi. Valve je čak vratio originalnu tamnozelenu boju platforme kako bi godišnjici dao lep, retro osećaj.

