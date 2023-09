The Elder Scrolls VI: Dugo očekivana igra kasni

Bethesda igru The Elder Scrolls VI najavljuje od 2018. godine, a ljubitelji su još tada mogli da vide promotivni spot. Pet godina kasnije naslova još uvek nema.

Nove informacije o igri su otkrivene u dokumentu koji je korišćen kao dokaz tokom sudskog okršaja između agencije FTC i kompanije Microsoft, pa je moglo da se čuje da nas od igre deli još nekoliko godina. Naslov će, kako se tvrdi, zaobići PlayStation konzole.

Prethodni The Elder Scrolls 5: Skyrim pojavio se još 2011. i to za PlayStation 3, Windows PC i Xbox 360. Igra je u novembru 2017. stigla i na Nintendo Switch. Platforma za The Elder Scrolls 6 sve do sada nije najavljivana, pa se ništa nije znalo. Tako su igrači strpljivo čekali igrajući stare borbe na severnim teritorijama izmišljene zemlje Tamriel, gde su migrirali iz Cryodilla, glavne teritorije u The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Čekanju nije kraj, pošto igra stiže tek 2026. godine, a igrači mogu da očekuju verzije za PC i Xbox.

Podelite s prijateljima

Tweet