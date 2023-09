Stigao je realme C51 – revolucionar početnog segmenta

realme, najbrže rastući brend pametnih telefona na svetu, upravo je lansirao novi realme C51. Kao nastavak realme Champion serije, C51 ima za cilj da bez kompromisa nudi vodeće funkcije u početnom segmentu, te nastavlja da se fokusira na ono što je korisnicima najvažnije, uz značajne nadogradnje u četiri oblasti. realme C51 nudi vodeću kameru od 50MP, memoriju do 128 GB i najbrže SUPERVOOC punjenje od 33W u segmentu, sa stilizovanim blistavim dizajnom.

Revolucionar početnog segmenta sa četiri vodeće karakteristike

Kroz potpuno razumevanje potreba korisnika, realme C51 uspeva da otkloni razmišljanja o najčešćem problemu sa nedostatkom memorije, i to upravo sa najvećim skladišnim prostorom segmentu sa do 128GB. Sa tehnologijom za dinamičko proširenje RAM-a, C51 omogućava proširenje za do 4GB RAM-a omogućavajući lakše korisničko iskustvo sa 8 GB. Takođe, C51 podržava dve Nano SIM kartice i 1 MicroSD karticu u isto vreme, što rezultira proširenjem skladišta do 2TB.

Kada je reč o kameri, C51 ima najbolju primarnu kameru u segmentu od 50 MP, sa otvorom blende f/1.8, uz 5P sočivo, što omogućava HD fotografiju, a tu je i selfi kamera od 5MP. Sa visokom rezolucijom mogu se lako da uhvatiti jasni detalji ali i zabeležiti važni životni trenuci.

Nalazimo se u eri brzog punjenja realme C serije, a korisnik to može iskusiti sa najbržim 33W SUPERVOOC punjenjem u segmentu i velikom baterijom od 5000 mAh-a, pri čemu je potrebno samo 28 minuta da se telefon napuni do 50%.

realme C serija ima za cilj da bude i neprikosnoveni lider u dizajnu, te C51 pruža veoma udobno hvatanje i prijatan osećaj u ruci. Poleđina njegovog tankog kućišta od 7,99 mm izrađena je sa stilskim blistavim dizajnom koji dolazi u dve boje, mint zelenoj i karbonsko crnoj.

C51 ima 6,74 inča, 90Hz osvežavanje ekrana i Mini kapsulu

Ekran na realme C51, prostire se celom površinom prednje strane na 6,7 inča, poseduje brzinu osvežavanja od 90Hz i maksimalnu osvetljenost od 560 nita. Korisnik ovog uređaja ima mogućnost da iskusi i prvu Android-ovu Mini kapsulu, koja se pametno prilagođava ekranu i obavija prednju kameru prilikom prikaza obaveštenja. Može da prikaže različite boje svog dinamičkog svetla u tri statusa baterije – potpuno napunjena, punjenje i prazna baterija u zelenoj, plavoj i crvenoj boji.

Pored toga, C51 opremljen je UltraBoom zvučnikom, brzim senzorom otiska prsta i multifunkcionalnim NFC-om. Da bi korisnicima pružio dugotrajno iskustvo, realme C51 se pridržava rigoroznog testiranja kako bi doveo kvalitet na najviši nivo.

„Fortune China“ lista uticajnih kompanija za 2023 – Pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu

Zahvaljujući posvećenosti uspehu sa pozitivnim uticajem na društvo i životnu sredinu, realme se ove godine našao na „Fortune China“ listi uticajnih kompanija za 2023. godinu. U roku od samo dve godine od svog osnivanja, realme je postao najbrže rastući brend pametnih telefona na svetu, zauzimajući 7. mesto. U drugom kvartalu ove godine realme je bio jedini brend pametnih telefona koji je zabležio rast, i to od 12%.

realme je početkom 2022. godine predstavio svoju viziju održivosti „Skok na zelenije“, fokusirajući se na ekološki prihvatljive proizvode i održivo poslovanje. Pravi primer u praksi bio je realme GT2 Pro, prvi pametni telefon na svetu koji koristi biopolimer za svoj zadnji panel, a čime se smanjila emisija ugljenika u proizvodnji za 35,5%. Značajnim smanjenjem upotrebe plastike u ambalaži telefona, sa 21,7% na samo 0,3%, realme je demonstrirao posvećenost smanjenju plastičnog otpada, a uspostavljen je i sveobuhvatan sistem recikliranja proizvoda kako bi se minimizovao uticaj na životnu sredinu. Putovanje brenda realme ističe se brzim rastom, održivošću, inovacijama i posvećenošću ka pozitivnom uticaju na društvo i životnu sredinu.

