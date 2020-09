Strauss Group među vodećima u ravnopravnom zapošljavanju muškaraca i žena

Ravnopravnost polova u poslovnom svetu je pitanje koje se još uvek nalazi u vrhu društvenih izazova koje treba prevazići. Iako se podela na muške i ženske poslove polako briše, posle dolaska En Rigejl, prve žene na mesto CEO francuske kompanije Er Frans krajem 2018. godine, kao bomba je nedavno u poslovnom svetu odjeknula vest da je Džejn Frejzer postala prva žena CEO najveće bankarske grupacije u SAD-u, City banke. Ovo su bile novine, jer su žene došle na čelo kompanija koje se bave, kako se percipira, „muškim“ poslovima. Međutim, nije novost da neke od najuspešnijih korporacija vode upravo žene.

Žene na vodećim pozicijama u kompanijama više nisu retkost

Među najuspešnijim kompanijama u Izraelu se nalazi Strauss Group, internacionalna grupacija sa raznolikim portfolijom, kojom od 2001. godine predsedava Ofra Strauss. Dobro pripremljena za obaveze koje je očekuju, preuzela je ovu poziciju nakon penzionisanja njenog oca Michaela Straussa, koji je nastavio da bude zaposlen u firmi u raznim svojstvima. Važno je napomenuti da Ofra potiče iz loze snažnih žena. Njeni baka i deda, Hilda i Richard Strauss, od osnivanja kompanije su radili rame uz rame, deleći ravnopravno obaveze, ali i uspeh kompanije koja je vremenom porasla u drugu najveću kompaniju u Izraelu koja se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda i raznih napitaka, uključujući kafu. (Kuriozitet je da je njena mama Ella rođena 1935. godine u tadašnjoj Jugoslaviji.) Ofra Strauss danas samouvereno i uspešno vodi poslove cele grupacije, a pored nje, u bordu direktora, sedi još pet žena, što pokazuje da Strauss Group uvek daje podršku zapošljavanju većeg broja žena i rodnoj ravnopravnosti.

Takvu poslovnu politiku primenjuje i Strauss Adriatic, deo Strauss Coffee-ja, koji je jedan od lidera u oblasti prerade kafe i proizvodnje napitaka na bazi kafe. Njihov brend Doncafé, već dugi niz godina uspešno snabdeva sve ljubitelje kafe u Srbiji neophodnom jutarnjom dozom optimizma. Da bi sve teklo po planu, pored uspešnih muškaraca u menadžmentu, stoje jednako uspešne dame.

Zorica Đorđević je menadžerka sektora proizvodnje, Svetlana Božović, AFH menadžer, direktor marketinga je Katarina Šibalić, direktor finansija Verica Teofilović, HR direktor je Ivana Canić, a Olivera Jokić je PR menadžer Strauss Adriatic-a.

Zorica, tehnolog po struci i menadžerka proizvodnje, brine da se odaberu najbolja zrna sirove kafe sa plantaža Brazila, Kolumbije, Hondurasa, ali i Ugande, koje je i lično obišla u potrazi za kvalitetom. Ona će najbolje znati da prilikom same berbe na plantažama, odabere premium zrna za Single Origin kafe, da pri kapiranju oseti cvetnu aromu, slatkaste i kiselkaste tonove, odredi teksturu kafe i tako napravi jedinstvene blendove. Kada vreće sa sirovom kafom stignu do fabrike u Šimanovcima, Zorica je ta koja prati ceo proces prerade kafe, prženje i mlevenje, pa sve do pakovanja u kojima se nalazi finalni Doncafé proizvod.

Znanje, stručnost i posvećenost menadžera, a ne pol, jedina su formula za uspešno poslovanje

Da bi šoljica espressa u hotelima, restoranima i kafićima bila pripremljena kako treba, tu je Svetlana, AFH menadžer. Zaljubljenik u espresso, ona nadgleda obuku svih barista kako bi bila sigurna da će znati da pripreme šoljicu savršenog espressa. Kroz treninge, koje je prošlo preko 1.500 barista, oni stiču znanje o kafi, blendovima, prženju, a sastavni deo treninga je i upoznavanje sa aparatom, parametrima koju su bitni za pripremu espresso kafe, kao i osnovni koraci: pravilno doziranje, tampiranje i na kraju sama ekstrakcija. Zato i mogu da pruže zadovoljstvo najlepšeg gutljaja svim ljubiteljima kafe ne samo u zemlji, već i u regionu. Ali i kada zakaže aparat za pripremu espressa, svi znaju koga treba da zovu, jer Svetlana ih poznaje „u dušu“ i za čas će rešiti svaki problem.

O svim finansijskim aktivnostima kompanije, od planiranja zaliha sirove kafe, ali i gotovog prozvoda, preko planiranja tokova gotovine i izrade prognoze neto obrtnog kapitala preduzeća (Working capital) sa kolegama iz drugih sektora, brine Verica, direktor finansija. Ona vodi računa da fakture i novac stignu gde treba. Sa pažnjom dobrog domaćina upravlja budžetom ove velike kompanije, kako bi svačije potrebe i potraživanja bila izmirena na vreme. HR direktorka Ivana doprinosi sjajnoj saradnji i atmosferi u kompaniji izborom ljudi koje zapošljava, uslovima rada i napredovanja u ličnom i profesionalnom smislu, gradnji timskog duha koji donosi sjajne poslovne rezultate. Njen instinkt je nepogrešiv, a uz osmeh lako kreira okruženje u kom svi idu samo napred. Katarina, sa pozicije direktorke marketinga, vrlo pažljivo postavlja strategije brenda, pronalazi inovativna rešenja, a na izazove gleda kao mogućnost da se kompanija dalje razvija i beleži dobre poslovne rezultate. Sarađuje s rukovodiocima drugih sektora unutar kompanije kako bi razvili proizvod i istražili tržište, predvideli potražnju i odredili cenu proizvoda. Kao direktor marketinga, sarađuje sa Oliverom, PR menadžerom kompanije, kako bi na najbolji način promovisale svoje proizvode i tako privukli potencijalne potrošače. Olivera uvek ide korak unapred i pronalazi najbolje načine da obavesti sve ljubitelje kafe i džezvere o Doncafé novitetima, uspešno ostvaruje saradnju sa medijima i javnošću, brine o imidžu i reputaciji kompanije. To joj olakšava komunikativnost koju poseduje, a koju koristi i kako bi podelila znanja i strast koju gaji prema kafi.

Bilo je potrebno mnogo vremena da bi žene došle na vodeće pozicije velikih kompanija, da bi ravnopravno mogle da učestvuju u poslovnom svetu. Ove dame su to uspele svojom ozbiljnošću, požrtvovanjem i stručnošću u svojim oblastima, a kompanije su shvatile da su upravo te osobine, a ne pol, najvažnije za uspešno poslovanje. Kao i zajednička ljubav prema kafi.

