Sundar Pichai preuzima kontrolu nad Google carstvom

Google-ovi suosnivači se povlače i povlače se u “drugi plan”. Alphabet je objavio da Larry Page i Sergey Brin odlaze sa pozicija CEO-a i predsednika kompanije, a da CEO Google-a Sundar Pichai odmah preuzima vodeću ulogu u obe kompanije. Page i Brin će i dalje biti suosnivači, članovi odbora i akcionari.

Dvojica odlazećih direktora objasnili su ovo kao „prirodno vreme“ za usmeravanje upravljanja sada kada je Alphabet „dobro uspostavljen“ i njegovi različiti brendovi (uključujući Google) neometano posluju kao nezavisne kompanije. Alphabet-u i Google-u jednostavno ne treba dva CEO-a i predsednika, rekli su Page i Brin. Istakli su da je Pichai logičan izbor s obzirom na njegovo veliko iskustvo i „poverenje u vrednost strukture Alphabet-a”.

Drugim rečima, Pichai verovatno neće odbaciti postojeću formulu. Alphabet će se i dalje uveliko oslanjati na pretraživanja, usluge u cloud-u, Android i Chrome, u isto vreme dok se razgranava na više avanturističkih projekata kao što su Loon i Waymo.

I’m excited about Alphabet’s long term focus on tackling big challenges through technology. Thanks to Larry & Sergey, we have a timeless mission, enduring values and a culture of collaboration & exploration – a strong foundation we’ll continue to build on https://t.co/tSVsaj4FsR

