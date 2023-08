Svaki sektor Amazona radi na razvoju generativnih AI projekata

Generativna AI će „biti u srcu onoga što radimo“, rekao je izvršni direktor Andy Jassy.

Tehnologija je važna za sve aspekte kompanije u budućnosti

Baš kao i skoro svaka velika tehnološka kompanija, Amazon usmerava veliki fokus na generativnu veštačku inteligenciju. Izvršni direktor Andy Jassy naveo je na Amazon-ovom najnovijem pozivu o zaradi da svaki sektor ima više generativnih AI projekata na kojima radi.

„Unutar Amazona, svaki od naših timova radi na razvoju generativnih AI aplikacija. Nove aplikacije će ponovo poboljšati iskustvo kupaca“, rekao je Jassy. „Sami ćemo napraviti određeni broj novih aplikacija. Većinu će napraviti druge kompanije, a mi smo optimisti da će najveći broj njih biti izgrađen na Amazon Web Services-u. Zapamtite, srž veštačke inteligencije su podaci. Ljudi žele generativne AI modele da primene na podatke, a ne obrnuto.”

U skladu s tim, Jassy je naveo da AWS pruža usluge i infrastrukturu koje mogu pomoći njihovim korisnicima da pokreću generativne AI aplikacije. AWS CodeWhisperer sistem ima za cilj da ubrza radne tokove programera. Sistem će sugerisati programerima na delove koda koje mogu da koriste direktno u uređivaču koda.

Generativna AI ima značajnu ulogu u AWS poslovanju

Što se tiče načina na koji Amazon planira da koristi generativnu veštačku inteligenciju u svojim proizvodima i uslugama namenjenim potrošačima, Jassy je bio nešto tajanstveniji. On je podvukao važnost tehnologije za sve aspekte kompanije u budućnosti.

Projekti “obuhvataju stvari koje nam pomažu da budemo isplativiji i jednostavniji u načinu na koji vodimo operacije u različitim poslovnim granama, pa sve do samog srca svakog korisnika”. Generativna AI ima primenu u Amazon-ovom maloprodajnom poslovanju. To ukazuje na važnost u poboljšanju i unapređenju usluga za korisnike tokom kupovine. Generativna AI ima značajnu ulogu u AWS poslovanju. Generativna AI je prisutna u svim Amazon-ovim uređajima. Poseban fokus je usmeren na poboljšanje funkcionalnosti Alexa-e. To će biti srž onoga što radimo. To je značajno ulaganje i fokus za nas.”

Više ćemo saznati o Amazon-ovim planovima vezanim za generativnu AI usmerenu na potrošače kada kompanija predstavi nove uređaje 20. septembra. Kompanija će verovatno ponuditi niz proizvoda sa integrisanim Alexa-om. Obzirom na ono što su Google i Microsoft već postigli sa generativnim AI chatbot-ovima, ne bi bilo iznenađenje da vidimo da i Amazon napravi slične korake.

Izvor: Engadget

