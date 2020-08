Svaki treći prodati telefon u Kini spreman je za 5G mrežu

Kina je država koja je u ovom trenutku najspremnija za prelazak na 5G mrežu. Poslednji podaci o prodaji pokazuju da u drugom kvartalu 33 procenta prodatih telefona ima 5G podršku, što je najveća proporcija u svetu. Koliko je to povećanje, pokazuje da je u prvom kvartalu tek 16 procenata prodatih telefona bilo spremno za 5G.

Najveća proporcija ostvarena je u junu, kada je više od 40 procenata prodatih telefona imalo 5G podršku. Domaći proizvođači, Huawei, Vivo, Oppo i Xiaomi, zauzimaju 96 procenata lokalnog 5G tržišta. Njihovi 5G modeli telefona imaju prosečnu cenu od oko 400 dolara, ali cene ovakvih modela brzo padaju. Najveći udeo na tržištu ima Huawei, sa 46 procenta udela u poslednjem kvartalu.

Koliko je Kina ozbiljno shvatila neminovnost prelaska na 5G mrežu govore i ulaganja. Naime, skoro polovina investicija u telekomunikacione mreže pokriva 5G infrastrukturu. To ukazuje da je se ova država ozbiljno priprema za novu generaciju mobilne tehnologije. To će im omogućiti razvoj mnogih inovativnih rešenja – počev od pametnih gradova, preko autonomnih vozila, pa sve do sveprisutnih Internet of Things uređaja.

Izvor: ZDNet

